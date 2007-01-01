В Калуге цены на такси упали даже в дождь

Калужане удивляются феномену.

В четверг, 21 августа, в чат-бот обратной связи наш читатель прислал скриншот истории своих поездок на такси за эту неделю.

- Каждое утро езжу на работу с площади Московской в Старый город и стоимость поездки уже давно перевалила за 250 рублей и до бесконечности, - рассказывает Владимир. – В час пик ниже 350 большая редкость, а если в это время еще и дождь ливанул, то под 500 - нормальное дело.

А вот вчера удивили, - продолжает Владимир. – вызвал и взяли меньше двухсот рублей. Думал повезло, но сегодня в то же время взяли еще дешевле. И это при том, что дождь льет и я уже готовился под полтысячи заплатить.

Что это было? – недоумевает читатель. – Это у всех так или только мне повезло? Спросите у калужан на сайте вашем.

Выполняем просьбу и предлагаем тем, кто регулярно пользуется услугами такси написать в комментариях, стало ли дешевле такси в последние дни или нет? Не забывайте помимо стоимости озвучивать примерный район посадки и высадки.