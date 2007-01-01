Афиша Обнинск
Главная Новости Общество В Калуге прошла игра на знание истории города «Что? Где? Когда? Калуга»
Новость дня Общество

В Калуге прошла игра на знание истории города «Что? Где? Когда? Калуга»

В среду, 20 августа, в Калуге состоялась интеллектуальная игра на призы медиахолдинга «Комсомольская правда – Калуга.
Ольга Володина
20.08, 16:38
0 673
Она была приурочена ко Дню города.

В интеллектуальном состязании прияли участие команды пяти предприятий города: ОДСК Калуга, ФУЯО Стекло РУС, завод АГР, компания «Остек» и «Стройальянс». В течение часа они отвечали на каверзные вопросы, разработанные нашей редакцией.

Победителем стала команда автопроизводителя АГР.

Подробнее о состязании читайте на нашем сайте позже.

