Движение в сторону Москвы из Калуги будет временно приостановлено в Наро-Фоминском округе

В ночь с 21 на 22 августа на трассе М-3 «Украина» под Наро-Фоминском пройдут работы по установке нового надземного пешеходного перехода. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта в среду, 20 августа.

Для обеспечения безопасности водителей и монтажников движение на этом участке будет полностью перекрыто.

Ограничения коснутся направления на участке с 65-го по 71-й километр. Дорога будет закрыта для автомобилистов с 23:00 до 05:00.

Водителей просят воспользоваться объездом через Александровку, Московскую и Володарского улицы в Наро-Фоминске.