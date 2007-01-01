Афиша Обнинск
Главная Новости Общество В Калуге пройдет профилактическое мероприятие «Юный участник дорожного движения»
Общество

В Калуге пройдет профилактическое мероприятие «Юный участник дорожного движения»

Дарья Джуманова
20.08, 16:07
0 473
Его главная цель – снизить уровень детского травматизма на дорогах и пресечь грубые нарушения ПДД, которые влияют на безопасность несовершеннолетних. Об этом сообщили в полиции в среду, 20 августа.

С начала 2025 года в областном центре произошло уже 26 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в результате которых 26 несовершеннолетних получили травмы. Особую озабоченность Госавтоинспекции вызывает рост аварийности с участием детей-пассажиров и несовершеннолетних водителей мототранспорта.

21 августа будут уделять внимание пресечению следующих опасных нарушений:

  • Не предоставление преимущества пешеходам на пешеходных переходах.
  • Перевозка детей без детских удерживающих устройств либо с непристегнутыми ремнями безопасности.
  • Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления.
  • Нарушение ПДД лицами, управляющими средствами индивидуальной мобильности.

