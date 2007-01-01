Афиша Обнинск
Калужский Минздрав проверил работу детской областной больницы после жалобы через QR-код

Дарья Джуманова
20.08, 15:56
Об сообщает пресс-служба Правительства Калужской области в среду, 20 августа.

По данным камер видеонаблюдения, в указанное время на медсестринском посту в приемном отделении находилось трое сотрудников, и конфликтных ситуаций зафиксировано не было.

Администрация больницы регулярно проводит беседы с медперсоналом о бесконфликтном общении, а главный врач утвердил соответствующий алгоритм.

По решению Правительства РФ на объектах нацпроектов в Калужской области размещены QR-коды для оценки качества работ. Все отзывы жителей поступают в Региональный проектный офис и направляются в профильные министерства и ведомства.

