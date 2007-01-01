В Калужской области подвели промежуточные итоги готовности к зиме

По данным на середину августа, общий уровень завершенности соответствующих работ в регионе достиг 92%. Этой информацией поделился министр строительства области Александр Шпиренко в среду, 20 августа.

Были отмечены муниципальные образования, выполнившие весь комплекс необходимых мероприятий. Стопроцентную готовность к осенне-зимнему сезону продемонстрировали Медынский, Жиздринский, Барятинский и Думиничский районы.

В то же время выделен перечень территорий, где график отстает. В эту группу вошли город Калуга, а также Куйбышевский, Дзержинский, Износковский и Спас-Деменский районы.

Отдельный контрольный пункт в работе министерства — обеспечение теплом социальных объектов. Задача заключается в том, чтобы к началу учебного года все школы и детские сады были полностью подготовлены к подаче отопления.