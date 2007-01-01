Добро пожаловать в Hilton Garden Inn Kaluga!

Наш отель создан для того, чтобы каждый гость чувствовал себя особенным. Здесь вы окунетесь в уютную атмосферу, идеальную как для бизнес-путешествий, так и для отдыха всей семьей.

Внимание к каждой детали — наша забота, а индивидуальный подход позволит вам насладиться пребыванием не только в отеле, но и в живописной Калуге, полной уникальных мест для досуга.

Все номера соответствуют высоким мировым стандартам, имеют элегантное оформление, в котором можно почувствовать себя как дома, восстановить силы и насладиться высоким уровнем сервиса.

Ресторан The Garden Grille &Bar

Ресторан рассчитан на 80 посадочных мест. Здесь вас ждут европейская кухня, великолепные завтраки в формате шведского стола и эксклюзивные сезонные предложения. Ресторан был реновирован в 2023 году. Калуга - старинный губернский город со множеством усадеб, архитектурных памятников, парков и музеев, с холмами и водными просторами, вдохновил на то, чтобы найти собственный образ и стиль гостеприимства. Так родилась идея нового дизайна ресторана Garden Inn в отеле. На сегодняшний день это, пожалуй, единственное заведение в городе, напоминающее о смыслах и традициях «дворянского гнезда». Неоклассика, светлые природно-зеленые тона, идея прекрасного сада, белоснежные панно с птицами и изразцы ручной работы на камине, изысканные букеты и зеркала — все это говорит о гостеприимстве, отдыхе за вкусной трапезой, дружбе и общении. Залы ресторана, торжественно-строгие и уютные одновременно, подходят как для романтического вечера, так и для большого торжества – свадьбы или юбилея.

Ресторан отеля может гордиться тем, что за годы своей работы провел сотни успешных банкетов, встреч, мероприятий для групп от 10 до 250 гостей. Разнообразие меню не может не удивлять: банкетное, сезонное, детское, постное, праздничное и даже «космическое». Повара постоянно улучшают уровень своего мастерства, разрабатывают новые блюда. Огромный опыт сотрудников по подготовке и сопровождению мероприятий позволяет проводить их одновременно во все залах отеля.

Пространство отеля

В 2024 году осуществилась реновация конференц-залов отеля. Они объединены второй главной темой истории города – космической. Уютный небольшой бизнес-центр с компьютерами и переговорной зоной поможет гостю оперативно решать рабочие вопросы.

Конференц-зал «Меркурий» стилистически решен в строгом деловом стиле; он предназначен для деловых встреч и переговоров и вмещает до 30 человек. Оснащен современным оборудованием для проведения конференций онлайн, плазменным экраном и прогрессивной камерой.

Зал «Сатурн» имеет более универсальный формат; здесь можно проводить как бизнес-встречи, так и приватные торжества, юбилеи. Неоклассический строгий стиль оформления, утонченные детали интерьера не противоречат деловому стилю. Залы разделены открытым помещением, удобным для проведения фуршетов. Рядом располагается уютная зона отдыха с приглушенным светом, планетами-светильниками, комфортными креслами и диванами. Здесь взрослые и дети могут играть в интерактивные игры, смотреть спортивные программы или кино, играть в «мафию» или просто отдыхать, заказав легкие закуски из ресторана.

Просторный зал площадью 200 квадратных метров носит название «Юпитера», самой большой планеты солнечной системы. Это один из наиболее вместительных залов Калуги. В нем проводятся различные фестивали, благотворительные вечера, свадебные торжества и корпоративные встречи. Два проектора транслируют видео так, чтобы каждому гостю было удобно его смотреть. Разнообразные режимы света, в том числе – светомузыка, позволяют создать собственный сюжет вечера или встречи, не похожий на другие. На одной из стен зала размещена изюминка пространства - светодиодная композиция Млечного пути. Мягкие бежевые тона служат фоном для комфортного длительного времяпровождения.

Зал «Гагарин», конференц-зал для проведения небольших мероприятий по обучению персонала, деловых встреч партнёров и презентаций.

В июле 2025 году завершена полная реновация части номерного фонда. Далее приступаем к следующим номерам - новая интересная задача, которую мы постараемся решить для максимального комфорта каждого гостя и процветания любимого отеля.

Hilton Garden Inn Kaluga - это

134 комфортабельных номера различных категорий Стандарт/Стандарт superior /Делюкс/Делюкс superior /Люкс/Семейный/Аппартаменты

4 конференц-зала с современным мультимедийным оборудованием

2 банкетных зала вместимостью до 120 гостей

3 зала для проведения камерных мероприятий

Ресторан The Garden Grill and Bar

Бесплатная парковка с зарядкой для электроавтомобилей

Удобное расположение на въезде в город

Г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 74, корп. 3.

+7 (4842) 50-07-00

https://hiltonkaluga.ru/

