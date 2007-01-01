Афиша Обнинск
Калужанка пыталась отказаться от поручительства через суд, но он встал на сторону банка

Дарья Джуманова
20.08, 15:07
Жительница Калужской области попыталась через суд оспорить договор поручительства по кредиту, который подписала в 2023 году. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов 20 августа.

Она уверяла, что стала поручителем случайно, через СМС, не прочитав условий и не осознав ответственности.

Однако суд Людиновского района принял решение в пользу банка. Выяснилось, что договор был подписан дистанционно через официальное приложение. Женщина подтвердила свое согласие, введя одноразовый пароль. Служба банка провела идентификацию клиента и подтвердила электронную подпись, эквивалентную собственноручной. Таким образом, она согласилась со всеми условиями договора.

Суд также принял во внимание, что женщина ранее уже выступала поручителем по другим кредитам, что свидетельствовало о ее осведомленности. Доказательств обмана предоставлено не было.

Иск был отклонен, и договор поручительства остается в силе.

