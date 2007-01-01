В Перемышльском районе состоялось открытие новых очистных сооружений
На территории Калужской опытной сельскохозяйственной станции после реконструкции запущены очистные сооружения, сообщила глава администрации района Надежда Бадеева в среду, 20 августа.
Модернизация очистных, способных обрабатывать около 600 кубометров воды в сутки, значительно улучшит качество жизни местных жителей.
Надежда Бадеева подчеркнула, что проект, профинансированный за счёт специального казначейского кредита, демонстрирует решение важных задач совместными усилиями.