В Перемышльском районе состоялось открытие новых очистных сооружений
Общество

В Перемышльском районе состоялось открытие новых очистных сооружений

Дарья Джуманова
20.08, 14:50
На территории Калужской опытной сельскохозяйственной станции после реконструкции запущены очистные сооружения, сообщила глава администрации района Надежда Бадеева в среду, 20 августа.

Модернизация очистных, способных обрабатывать около 600 кубометров воды в сутки, значительно улучшит качество жизни местных жителей.

Надежда Бадеева подчеркнула, что проект, профинансированный за счёт специального казначейского кредита, демонстрирует решение важных задач совместными усилиями.

