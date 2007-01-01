В Калуге пресекли ночную продажу алкоголя на Правобережье

Полицейские, представители Городской Управы и общественники провели рейд в микрорайоне «Правобережье». В среду, 20 августа, в полиции сообщили о результатах проверки.

В двух торговых точках действительно обнаружили продажу спиртного в ночное время. Городская Управа задокументировала все нарушения.

В настоящее время в отношении владельцев данных заведений готовятся административные протоколы по статье 2.12 Закона Калужской области «Нарушение дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции». Предпринимателям грозит назначение штрафа.