Главная Новости Общество В Юхновском районе активно реализуются проекты в рамках программы развития сельских территорий
Общество

В Юхновском районе активно реализуются проекты в рамках программы развития сельских территорий

Дарья Джуманова
20.08, 14:34
0 420
Ход работ на социальных объектах района проконтролировал заместитель губернатора Калужской области Владимир Попов. Об этом он сообщил в среду, 20 августа.

По его информации, подрядные организации соблюдают установленные графики, обеспечивая планомерное обновление инфраструктуры.

В местном Доме культуры завершен этап разборки конструкций и начаты работы по внутренней отделке. Параллельно осуществляется замена инженерных систем: теплоснабжения, электропроводки, трубопроводов, а также реконструкция крыши.

В спортивной школе «Юность» завершена модернизация канализационной сети и кровли. Сейчас подрядчик приступил к теплоизоляции чердака и отделочным работам внутри здания.

Не менее активно работы идут в двух дошкольных учреждениях. В детском саду «Родничок» производится замена перекрытий, кровли и внутренних перегородок. Кроме того, завершено возведение несущих конструкций (фундамента и стен) новой пристройки. В здании садика «Радость» новая пристройка также близка к завершению, в то время как в основном корпусе пока продолжаются демонтажные работы.

калужская область
