В Калужской области отмечают 80-летие отечественной атомной промышленности

Именно в этот день, 20 августа, в нашей стране был сформирован Специальный комитет по использованию атомной энергии, напомнил глава региона Владислав Шапша в среду.

Этот праздник в первую очередь посвящён ветеранам отрасли. Губернатор выразил им благодарность за смелость и открытия, которые сделали Россию одной из ведущих мировых держав.

Калужская область сыграла ключевую роль в становлении мирного атома. Сегодня регион продолжает вносить значительный вклад в развитие ядерных технологий, особенно в области медицины, где они спасают жизни и здоровье людей.