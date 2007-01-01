Афиша Обнинск
Главная Новости Общество В Калужской области отмечают 80-летие отечественной атомной промышленности
Общество

В Калужской области отмечают 80-летие отечественной атомной промышленности

Дарья Джуманова
20.08, 14:04
0 412
Именно в этот день, 20 августа, в нашей стране был сформирован Специальный комитет по использованию атомной энергии, напомнил глава региона Владислав Шапша в среду.

Этот праздник в первую очередь посвящён ветеранам отрасли. Губернатор выразил им благодарность за смелость и открытия, которые сделали Россию одной из ведущих мировых держав.

Калужская область сыграла ключевую роль в становлении мирного атома. Сегодня регион продолжает вносить значительный вклад в развитие ядерных технологий, особенно в области медицины, где они спасают жизни и здоровье людей.

