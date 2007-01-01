Афиша Обнинск
Общество Власти Калуги объяснили задержку с открытием улицы Жукова погодой
Новость дня Общество

Власти Калуги объяснили задержку с открытием улицы Жукова погодой

Дарья Джуманова
20.08, 12:49
Наши читатели в комментариях к новости критикуют власти за то, что они не сдержали обещание открыть улицу Маршала Жукова 20 августа в 6:00. Мы обратились к городской управе за разъяснениями, и вот что они ответили.

- К сожалению не успели завершить работы в запланированный срок, действия данные вынужденные, так как техника уже работает и асфальт находится на объекте, работы нужно завершать. Чем быстрее полностью работы будут завершены, тем быстрее у жителей перестанут возникать неудобства. Стараемся в рабочую смену сделать как можно больше кв. м асфальта, так как погода серьезно вносит свои корректировки.

