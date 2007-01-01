Педагоги Калуги высоко оценили потенциал чемпионата «Профессионалы»

С 25 августа на базе калужского Технопарка стартует финальная часть всероссийских соревнований по профессиональному мастерству «Профессионалы», сообщили в оргкомитете мероприятия во вторник, 19 августа.

Как отметил преподаватель специализированных дисциплин железнодорожного техникума Владимир Шурахаев, данный чемпионат играет исключительную роль для развития системы СПО. Он охарактеризовал его как беспрецедентную площадку для презентации компетенций не только учащихся, но и их педагогов.

«Это возможность показать себя, чему мы научились за все это время. Безусловно значимое событие», — подчеркнул Шурахаев.

Как пояснил преподаватель, такие соревнования выполняют роль «демонстрационного экзамена», который предусмотрен образовательными стандартами. В отличие от классической защиты диплома, студенты на практике подтверждают квалификацию перед будущими нанимателями, что значительно повышает их конкурентоспособность на рынке вакансий.

Проведение столь значимого федерального события подчеркивает статус Калужского региона как одного из флагманов в сфере промышленности и подготовки квалифицированных кадров.

Организатором мероприятия выступает Министерство просвещения РФ при поддержке Правительства России. Федеральным оператором является Институт развития профессионального образования, а принимающей стороной – Калужская область.

Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству «Профессионалы» включает в себя Чемпионат «Профессионалы» и Чемпионат высоких технологий. Они проводятся в рамках федерального проекта «Профессионалитет», который с 2025 года входит в национальный проект «Молодежь и дети».