Из Калужской области на экспорт отправили 1,2 тысячи тонн продукции растениеводства
Общество

Из Калужской области на экспорт отправили 1,2 тысячи тонн продукции растениеводства

Дарья Джуманова
20.08, 11:23
За первые семь месяцев 2025 года Россельхознадзор проверил и сертифицировал для вывоза из региона более 370 партий товаров весом 1,2 тысячи тонн. Об этом сообщили в ведомстве во вторник, 19 августа.

Из России вывезли около 700 тонн зерновых продуктов (мука, крупы, хлопья). Также отправили примерно 470 тонн грибов и более 30 тонн продовольственных и непродовольственных товаров (приправы, сушеные фрукты, грибы). Экспортировали свыше 1,4 миллиона срезанных цветов и растений, а также около 290 тысяч горшечных растений. Кроме того, вывезли примерно 6,5 тысяч кубометров пиломатериалов и деревянных изделий (паркет, топливная щепа, профилированные материалы, плиты).

Основные поставки цветов и растений шли в Беларусь и Казахстан. Пиломатериалы из Калужской области экспортировали в Абхазию, Казахстан, Беларусь, Таджикистан, Грузию и Турцию. Продукты переработки зерна отправили в Беларусь, Казахстан, Киргизию, Монголию, Абхазию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Азербайджан, Грузию, Молдову, Сербию, Армению и ОАЭ.

