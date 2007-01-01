Афиша Обнинск
Работодатель в Калужской области скрыл производственную травму
Новость дня Общество

Работодатель в Калужской области скрыл производственную травму

Прокуратура Жиздринского района провела проверку по обращению местного жителя, пострадавшего на производстве.
Ольга Володина
20.08, 11:21
Фото: Прокуратура Калужской области
Читайте KP40.RU:


Об этом сообщили в региональном ведомстве 20 августа. Выяснилось, что в мае 2025 года с работником произошел несчастный случай при выполнении трудовых обязанностей, однако работодатель не оформил это должным образом.

Руководитель организации нарушил трудовое законодательство: не составил акт о несчастном случае и не уведомил Государственную инспекцию труда о произошедшем. Также установлено, что пострадавший работник был допущен к исполнению обязанностей без прохождения обучения и проверки знаний по охране труда.

По постановлению прокуратуры руководитель привлечен к административной ответственности и оштрафован на 24 тысячи рублей за нарушение требований охраны труда и правил допуска сотрудников к работе.

