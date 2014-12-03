Планируете покупку или продажу недвижимости? Узнайте, как не потерять свои деньги при оформлении сделки

Аккредитив и банковский сейф делают сделки с недвижимостью безопасными и прозрачными.

Эксперты калужского банка рассказали, как безопасно проводить сделки купли-продажи недвижимости через банк. Месяц назад Центробанк снизил ключевую ставку с 20 до 18 процентов, следствием чего стали последующие шаги банков в сторону снижения ипотечных ставок. После долгого затишья рынок недвижимости, кажется, немного оживился. Профессионалы рынка - риелторы или вдумчивые калужане, которые планируют покупку недвижимости, понимают, насколько важно провести сделку безопасно для всех сторон-участников.

Безналичный расчет — это безопасно

Главный совет экспертов Фора-Банка - отказаться от наличного расчета. Они приводят весомые аргументы в пользу безналичной оплаты и проведении сделки через банк.

Защита от мошенников. Когда вы проводите деньги через банк, транзакция фиксируется системой, что исключает подделку документов или пропажу средств. Такие переводы прозрачны, потому что непрерывно отслеживаются. Ошибки исключены. Каждый этап транзакции фиксируется банком, что уберегает от ошибок и спорных ситуаций. Сумма застрахована. Наличные на руках — это риск потерять деньги или стать жертвой ограбления. Крупная сумма, которая лежит в банке, застрахована. Комфортная сделка. Банк выступает экспертом по сопровождению сделок купли-продажи недвижимости. Специалисты подготовят договор, переговорные комнаты, рядом - отделения МФЦ и нотариусы, к тому же на месте специалистами банка при необходимости клиент может проконсультироваться по любому банковскому продукту, актуальному при покупке недвижимости: ипотека, потребительское кредитование на приобретение мебели, техники или ремонта, вплоть до программ страхования имущества. Глубокие знания и богатый опыт специалистов банка позволяет обеспечить высокий уровень обслуживания клиентов.

Конечно, все вышеперечисленные гарантии вам сможет дать только надежный банк с хорошей репутацией и стабильной финансовой историей, который получил лицензию Центробанка. Обратите внимание и на то, есть ли у банка комиссия за проведение операции.

Как провести сделку через банк

О том, как грамотно провести сделку купли-продажи недвижимости через банк, рассказывает управляющий филиалом АКБ " ФОРА-БАНК " (АО) в г. Калуга Вячеслав Агеев.

- Совершайте сделку только после того, как будет заключен договор купли-продажи недвижимости, в котором должны быть прописаны все условия, стоимость имущества, способ расчета и сроки передачи права собственности, - поясняет Вячеслав Павлович. - передача средств может происходить через аккредитив или банковский сейф. Оба варианта гарантируют вам получение средств, прозрачность сделки, контроль банка на каждом этапе и юридическую защищенность.

Что такое аккредитив?

Это услуга, при которой банк переводит деньги на счет продавца только после выполнения всех условий сделки. Открывает аккредитив покупатель, он же и указывает условия перевода средств.

Что такое банковский сейф?

Оба участника сделки заключают договор аренды сейфа, в котором прописывают условия доступа к средствам, хранящимся в нем. Покупатель и продавец совместно закладывают ценности в сейф. Согласно условиям, доступ осуществляется продавцом или покупателем.

Эксперты рекомендуют проводить такие значимые в жизни человека сделки, как покупка и продажа недвижимости, через надежный банк. Аккредитивы и банковские сейфы защитят вас от мошенников и сделают все этапы сделки контролируемыми и прозрачными.

Для клиентов АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) покупка и продажа недвижимости проходит чисто и прозрачно, поскольку в банке процесс расчета по различным видам сделок отлажен безукоризненно.

