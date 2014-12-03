Планируете покупку или продажу недвижимости? Узнайте, как не потерять свои деньги при оформлении сделки
Аккредитив и банковский сейф делают сделки с недвижимостью безопасными и прозрачными.
Эксперты калужского банка рассказали, как безопасно проводить сделки купли-продажи недвижимости через банк. Месяц назад Центробанк снизил ключевую ставку с 20 до 18 процентов, следствием чего стали последующие шаги банков в сторону снижения ипотечных ставок. После долгого затишья рынок недвижимости, кажется, немного оживился. Профессионалы рынка - риелторы или вдумчивые калужане, которые планируют покупку недвижимости, понимают, насколько важно провести сделку безопасно для всех сторон-участников.
Безналичный расчет — это безопасно
Главный совет экспертов Фора-Банка - отказаться от наличного расчета. Они приводят весомые аргументы в пользу безналичной оплаты и проведении сделки через банк.
- Защита от мошенников. Когда вы проводите деньги через банк, транзакция фиксируется системой, что исключает подделку документов или пропажу средств. Такие переводы прозрачны, потому что непрерывно отслеживаются.
- Ошибки исключены. Каждый этап транзакции фиксируется банком, что уберегает от ошибок и спорных ситуаций.
- Сумма застрахована. Наличные на руках — это риск потерять деньги или стать жертвой ограбления. Крупная сумма, которая лежит в банке, застрахована.
- Комфортная сделка. Банк выступает экспертом по сопровождению сделок купли-продажи недвижимости. Специалисты подготовят договор, переговорные комнаты, рядом - отделения МФЦ и нотариусы, к тому же на месте специалистами банка при необходимости клиент может проконсультироваться по любому банковскому продукту, актуальному при покупке недвижимости: ипотека, потребительское кредитование на приобретение мебели, техники или ремонта, вплоть до программ страхования имущества. Глубокие знания и богатый опыт специалистов банка позволяет обеспечить высокий уровень обслуживания клиентов.
Конечно, все вышеперечисленные гарантии вам сможет дать только надежный банк с хорошей репутацией и стабильной финансовой историей, который получил лицензию Центробанка. Обратите внимание и на то, есть ли у банка комиссия за проведение операции.
Как провести сделку через банк
О том, как грамотно провести сделку купли-продажи недвижимости через банк, рассказывает управляющий филиалом АКБ " ФОРА-БАНК " (АО) в г. Калуга Вячеслав Агеев.
- Совершайте сделку только после того, как будет заключен договор купли-продажи недвижимости, в котором должны быть прописаны все условия, стоимость имущества, способ расчета и сроки передачи права собственности, - поясняет Вячеслав Павлович. - передача средств может происходить через аккредитив или банковский сейф. Оба варианта гарантируют вам получение средств, прозрачность сделки, контроль банка на каждом этапе и юридическую защищенность.
Что такое аккредитив?
Это услуга, при которой банк переводит деньги на счет продавца только после выполнения всех условий сделки. Открывает аккредитив покупатель, он же и указывает условия перевода средств.
Что такое банковский сейф?
Оба участника сделки заключают договор аренды сейфа, в котором прописывают условия доступа к средствам, хранящимся в нем. Покупатель и продавец совместно закладывают ценности в сейф. Согласно условиям, доступ осуществляется продавцом или покупателем.
Эксперты рекомендуют проводить такие значимые в жизни человека сделки, как покупка и продажа недвижимости, через надежный банк. Аккредитивы и банковские сейфы защитят вас от мошенников и сделают все этапы сделки контролируемыми и прозрачными.
Для клиентов АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) покупка и продажа недвижимости проходит чисто и прозрачно, поскольку в банке процесс расчета по различным видам сделок отлажен безукоризненно.
