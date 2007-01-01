Афиша Обнинск
В Калуге возле подъезда валяются электросамокаты

Дарья Джуманова
20.08, 10:56
Во вторник, 19 августа, местная жительница Анна обратилась с жалобой под постом губернатора в соцсети.

- Здравствуйте. Валяются самокаты около поезда по ул. Степана Разина, 77, подъезд 1. Мешают проходу и за машины переживаем. Пишу в компанию, которая предоставляет аренду самокатов, они сказали, что думаем, что делать. Когда закончится этот беспредел с самокатами. Надоело, - написала она.

В городской управе сообщили, что передали информацию в компанию об устранении нарушений и предотвращении подобных ситуаций в будущем.

Напомним, калужане уже не в первый раз жалуются на разбросанные электросамокаты.

