В Калуге возле подъезда валяются электросамокаты

Во вторник, 19 августа, местная жительница Анна обратилась с жалобой под постом губернатора в соцсети.

- Здравствуйте. Валяются самокаты около поезда по ул. Степана Разина, 77, подъезд 1. Мешают проходу и за машины переживаем. Пишу в компанию, которая предоставляет аренду самокатов, они сказали, что думаем, что делать. Когда закончится этот беспредел с самокатами. Надоело, - написала она.

В городской управе сообщили, что передали информацию в компанию об устранении нарушений и предотвращении подобных ситуаций в будущем.

Напомним, калужане уже не в первый раз жалуются на разбросанные электросамокаты.