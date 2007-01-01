В Калуге выявили нарушения миграционного законодательства

Сотрудники УМВД России по Калуге провели профилактический рейд по проверке соблюдения миграционного законодательства.

Фото: пресс-служба УМВД России по Калужской области

В ходе мероприятия, о котором сообщили 20 августа в ведомстве, полицейские посетили предприятия сферы услуг и строительные объекты.

В результате проверки правоохранители доставили в отдел девять иностранных граждан. Во время проверки документов и баз данных было выявлено десять административных правонарушений. Семь случаев касались незаконной трудовой деятельности, а три — нарушения режима пребывания в России.

УМВД напоминает, что до 10 сентября 2025 года действует указ президента, позволяющий иностранным гражданам урегулировать свой статус. Для этого необходимо обратиться в Калужские филиалы «ПВС» МВД России по адресам: г. Калуга, Первый Тарутинский проезд, д.4; Боровский район д. Старомихайловская, ул. Первая Индустриальная, владение 2.

Тем, кто не успеет это сделать, грозит высылка и запрет на въезд в страну.