Вертолет санавиации экстренно эвакуировал пациентку с инфарктом из Тарусы
Об этом сообщил глава Тарусского района Михаил Голубев во вторник, 19 августа.
Фельдшер и реаниматолог подготовили женщину к транспортировке. Вертолет вели два опытных пилота, бывшие военные.
Экстренная эвакуация понадобилась, чтобы доставить тяжелобольную пациентку в областную клиническую больницу.
- Благодарен пилотам и медикам за оперативную профессиональную работу. Эффективно отработали наши службы. Скорейшего выздоровления пациентке! – отметил Голубев.