Общество

Вертолет санавиации экстренно эвакуировал пациентку с инфарктом из Тарусы

Дарья Джуманова
20.08, 10:23
Об этом сообщил глава Тарусского района Михаил Голубев во вторник, 19 августа.

Фельдшер и реаниматолог подготовили женщину к транспортировке. Вертолет вели два опытных пилота, бывшие военные.

Экстренная эвакуация понадобилась, чтобы доставить тяжелобольную пациентку в областную клиническую больницу.

- Благодарен пилотам и медикам за оперативную профессиональную работу. Эффективно отработали наши службы. Скорейшего выздоровления пациентке! – отметил Голубев.

