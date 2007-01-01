Афиша Обнинск
Общество

Автопарк Тарусской спортивной школы пополнился транспортом

Дарья Джуманова
20.08, 09:44
Как сообщил глава тарусской администрации Михаил Голубев во вторник, 19 августа, учебное заведение получило новый автобус, что стало приятным событием для всего коллектива и лично для директора Инны Королевой.

Ключевым преимуществом нового автомобиля является его вместимость — 19 посадочных мест, что решает проблему с одновременной транспортировкой нескольких команд на соревнования. Прежний транспорт мог принять на борт только 12 человек.

Инициатором обновления автопарка выступил водитель школы Виктор Назаров, ветеран-интернационалист, который лично обратился к руководству района с соответствующей просьбой.

