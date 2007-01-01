Афиша Обнинск
В Калуге состоится фестиваль уличных искусств
Общество

В Калуге состоится фестиваль уличных искусств

Дарья Джуманова
20.08, 09:08
0 577
В областном центре 22–23  августа пройдет фестиваль уличных искусств «Переход». Мероприятие состоится во второй раз.

Как сообщил губернатор области Владислав Шапша во вторник, 19 августа, подготовка к событию уже ведется — художники приступили к созданию новых работ на подпорной стене на Набережной.

В рамках фестиваля уличными художниками было создано восемь композиций. Роспись была нанесена на различные городские объекты, включая трубу на улице Театральной и сооружения в сквере Волкова. Также был реализован специальный проект: на фасаде школы №6 в Первомайске изображен портрет маршала Георгия Жукова. По данным организаторов, эта работа символизирует Победу и дружбу между регионами.

В программе фестиваля заявлены интерактивные мастер-классы, концерты под открытым небом, экскурсии, квесты и деловая программа. Посещение мероприятий является бесплатным.

