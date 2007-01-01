Афиша Обнинск
+20...+21 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Финальный этап чемпионата «Профессионалы» в Калуге: что ждёт участников и гостей
Общество

Финальный этап чемпионата «Профессионалы» в Калуге: что ждёт участников и гостей

Дарья Джуманова
20.08, 08:50
0 526
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Как мы уже писали ранее, с 25 по 30 августа в Калуге впервые пройдёт финал Всероссийского чемпионата профессионального мастерства «Профессионалы».

Масштабные соревнования развернутся на базе Федерального технопарка профессионального образования и станут частью национального проекта «Молодежь и дети».

 Участники продемонстрируют свои навыки в 22 компетенциях промышленного блока.

От теории к практике

Студент Калужского многопрофильного техникума Никита Смирный поделился, как готовится к финалу. Ранее он участвовал в чемпионате в роли оператора, но теперь выступит как конкурсант.

- Тренировки были сопоставимы по интенсивности с подготовкой к ЕГЭ, - говорит Никита. - Участники решали задания, аналогичные тем, что встретятся на соревнованиях. В этом году программа включает больше практических испытаний.

Одним из ключевых новшеств станет индустриальный трек, позволяющий компаниям заявлять своих кандидатов и находить перспективных специалистов.

Например, Калужский техникум электронных приборов организует соревнования по трём направлениям в рамках этого трека.

Ещё одной особенностью станет компетенция «Внешнее пилотирование». На аэродроме «Орешково» участники будут управлять беспилотником в виде миниатюрного «кукурузника».

Развитие СПО и профориентация

29 августа состоится День Калужской области с мастер-классами и деловой программой.

Основной темой дискуссий станет роль среднего профессионального образования (СПО) в экономике страны. В форуме примут участие педагоги, эксперты, представители власти и бизнеса.

А предшествовать этой дискуссии будет Всероссийское августовское совещание по развитию системы СПО, которое состоится 26 августа.

В компетенции «Технологии моды» участникам предстоит пройти полный цикл создания одежды — от эскизов до пошива. Для этого в технопарке оборудована современная лаборатория.

Организаторы отмечают, что талантливые конкурсанты часто получают предложения о работе прямо во время чемпионата.

Техническое оснащение и советы участникам

Финалисты могут не переживать о недостатке оборудования — для каждого задания готовится полный перечень инструментов.

Однако организаторы советуют внимательно анализировать задания, так как ключевые критерии оценки могут быть завуалированы.

Гостей ждёт насыщенная программа: экскурсии в Технопарк, где можно наблюдать за работой конкурсантов, и интерактивная зона «Город профессий» с мастер-классами. Будут представлены как классические специальности (сварка, электромонтаж), так и передовые технологии (робототехника, оптоэлектроника).

Чемпионат «Профессионалы» — это не только соревнования, но и возможность для молодых специалистов заявить о себе, а для работодателей — найти перспективные кадры.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjVXZnF2cVdmUEhsM2pFVkQvUEk2bEE9PSIsInZhbHVlIjoiK2ZkWmROb2RGbHhsZ0puSks2bmlCYndSdUlWK2dCNFZxWEhvclkyY1A3eEJGU0JjTU0zZ2dJQkx4M0hpc1ZhaVRDL0hhNTV2aXE1Z01JSXFQd2EyKzhFRGZXL3cyNlZTN0dIVWJxOWF3YXRJZXJ3SWNUanJ2OFFXVFVsVWFhdktNYVk2R3BkWVArWjBqL25UWDZTeDRWR3pkTHoyeFVnSDVEZmM4VFE5bFBRSkc5dmtBWEg5TVRSVEN4c1RnODJMU0luK3VqeHczZlU1SDRENjF5a1YwSlY0ckJtVEZmalVFV0F3TjE5T1g1a0poMEVveTJJZXYrREpDNVU0TzFPNHB3K3YzSDZ4QkRaSHFYN3RjZGJlNlUwMTc3MVlVczUwT1MyRDVGWURSQ2ptS2JUVkNYTDRQQWZpOHAvZVlUc1JZY1NsMVM2NXpGNFo2c0t1WUJWUjYvRlQ4Q3BIQit4aHFKVjYyOW1HUitxb2FyQkFXd3VpUmd3a093cldOMnkvYnA2SStkZFd3ZVNUOUpxd0wvMDBSTEFSTk1UVktrd3dZaWU1Y2dDdWtxLzFsOUZoUUxOblVsaEtyck9MbDhhWiIsIm1hYyI6IjE4Njg5MDY3N2UxYzExZmI5ZDg3MWM3ZTE1YTUzNDI1YTI4YjIxYTQzYjUwZTY4NjczOWIxNDU5OTc2ZGQzZWMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjJRZ0I3L29qMGs3ek9BV0Zvc3B1b3c9PSIsInZhbHVlIjoiZmI1cnhzN3hBdG5vK0ZXZTJOUzJ3NjJETnJOSFk0MGJkd1ZUK1hYbVNhRkdmT2RKWVkyY0h3T25EZnQ5S2ZXUDhacnB4M2M4VTB6WU1OQ1UzY254ck5YZTdKcDg5UUZZMjdCN1E0RjhqMTU5OUxOcm4xRGF6cWZITDJqUTRJeFRFVEhVR0hsNERXRnBOZXJTM0xNTXI5RHFNK1R4TFRodUE2WUk5b2V4eUFsOHdJVHAzdHJzUkVGRkkvMFRKREFsU245VVVVdkw1MjhSVlZoMkpQRC9uYW9NQXZMYmVjZVh1blBGQVRvekgySTM5OWtaWjFQSElzTlc4WldhV1hRd2hiREIxbzNaZlF1TmxDVlhOY200WHdEK1ZXWEp5c3NNQ2xnS0YvclpkdUVYUkIrMHNlaFNGSVRJNE1SeEZNdWJPN3M5SEhiY214VjQ4ZHYyWmIrelVQOXQ1UEJGM0tENWlhb1ZYKzMwUzh2RFFac0RNMFQ0eTNUU0ZUZ1hjV2tzaE4vN3BxTklWVHRxVDAzWW13VGhWNjV4K092UkRlWDIzSFM3Wk8xS3BGTFVEdUNuWXZlVkd5Qkp4Z3pJUURsamhKV0xWK09PbGhSQ1dvbUZvUWNlN0pvUFBsVXNxMDBRUkJmQmNkdTI4bkYveWZzUURHUjJuYkcvK09mcXBBeHhXbmtvOEljMWh1bEZGNnJpUWkwVk9rSTRCTFNWTE9nMk1Ta1cwc0pwV0ZJc0pFTDlUc3R2ZWRjd0I2bGxrUFBUWFdMNFd2TktoZ2hzeFVVbTZrZ3VLVm43S1dwa1EwNjBJM0R5S3c0WTRXaHVsUVZGUGtJREJmU3BRYnFKSWthZiIsIm1hYyI6ImU3NmM3ZTgzNDhiOWFhMjJmMWFlNmVmY2JkZmUyYmE0NDUxY2E2YTA2M2IzMzI2NTMwMGY1M2IzN2I3MGMyYTciLCJ0YWciOiIifQ==
18+