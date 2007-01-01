Финальный этап чемпионата «Профессионалы» в Калуге: что ждёт участников и гостей

Как мы уже писали ранее, с 25 по 30 августа в Калуге впервые пройдёт финал Всероссийского чемпионата профессионального мастерства «Профессионалы».

Масштабные соревнования развернутся на базе Федерального технопарка профессионального образования и станут частью национального проекта «Молодежь и дети».

Участники продемонстрируют свои навыки в 22 компетенциях промышленного блока.

От теории к практике

Студент Калужского многопрофильного техникума Никита Смирный поделился, как готовится к финалу. Ранее он участвовал в чемпионате в роли оператора, но теперь выступит как конкурсант.

- Тренировки были сопоставимы по интенсивности с подготовкой к ЕГЭ, - говорит Никита. - Участники решали задания, аналогичные тем, что встретятся на соревнованиях. В этом году программа включает больше практических испытаний.

Одним из ключевых новшеств станет индустриальный трек, позволяющий компаниям заявлять своих кандидатов и находить перспективных специалистов.

Например, Калужский техникум электронных приборов организует соревнования по трём направлениям в рамках этого трека.

Ещё одной особенностью станет компетенция «Внешнее пилотирование». На аэродроме «Орешково» участники будут управлять беспилотником в виде миниатюрного «кукурузника».

Развитие СПО и профориентация

29 августа состоится День Калужской области с мастер-классами и деловой программой.

Основной темой дискуссий станет роль среднего профессионального образования (СПО) в экономике страны. В форуме примут участие педагоги, эксперты, представители власти и бизнеса.

А предшествовать этой дискуссии будет Всероссийское августовское совещание по развитию системы СПО, которое состоится 26 августа.

В компетенции «Технологии моды» участникам предстоит пройти полный цикл создания одежды — от эскизов до пошива. Для этого в технопарке оборудована современная лаборатория.

Организаторы отмечают, что талантливые конкурсанты часто получают предложения о работе прямо во время чемпионата.

Техническое оснащение и советы участникам

Финалисты могут не переживать о недостатке оборудования — для каждого задания готовится полный перечень инструментов.

Однако организаторы советуют внимательно анализировать задания, так как ключевые критерии оценки могут быть завуалированы.

Гостей ждёт насыщенная программа: экскурсии в Технопарк, где можно наблюдать за работой конкурсантов, и интерактивная зона «Город профессий» с мастер-классами. Будут представлены как классические специальности (сварка, электромонтаж), так и передовые технологии (робототехника, оптоэлектроника).

Чемпионат «Профессионалы» — это не только соревнования, но и возможность для молодых специалистов заявить о себе, а для работодателей — найти перспективные кадры.