В Калуге пропал 35-летний мужчина

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» разыскивают 35-летнего Алексея Дениско.

Фото: поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»

Мужчина пропал 18 августа 2025 года и с тех пор не выходит на связь.

Приметы пропавшего: рост 175 см, нормальное телосложение, русые волосы, каре-зеленые глаза. В день исчезновения был одет в зеленую толстовку, черный жилет, темно-синие брюки и черные кеды. При себе имел серо-зеленый рюкзак.

Любую информацию о местонахождении Алексея Дениско просьба сообщать по телефону горячей линии: 8-800-700-54-52.