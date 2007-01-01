Афиша Обнинск
Общество

В Калуге пропал 35-летний мужчина

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» разыскивают 35-летнего Алексея Дениско.
Ольга Володина
20.08, 08:08
0 874
Фото: поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»
Мужчина пропал 18 августа 2025 года и с тех пор не выходит на связь.

Приметы пропавшего: рост 175 см, нормальное телосложение, русые волосы, каре-зеленые глаза. В день исчезновения был одет в зеленую толстовку, черный жилет, темно-синие брюки и черные кеды. При себе имел серо-зеленый рюкзак.

Любую информацию о местонахождении Алексея Дениско просьба сообщать по телефону горячей линии: 8-800-700-54-52.

