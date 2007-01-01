В Калуге на улице Маршала Жукова перекроют движение

По информации управления городского хозяйства, с 20:00 19 августа до 06:00 20 августа будет закрыто движение транспорта на участке улицы Маршала Жукова от площади Победы до переулка Маршала Жукова (сквер имени Г.К. Жукова).

- Погода этим летом вносит серьезные корректировки в работу. Дорожные службы должны оперативно реагировать на переменчивость погодных условий и корректировать свою работу с учетом данных условий. Подрядчик ведет работу по подготовке ул. Жукова для укладки асфальтобетонного покрытия. Ближайшие сутки синоптиками обещаны без осадков, а значит, нужно по максимуму этим воспользоваться, - подчеркнули в ведомстве.

Автомобили будут объезжать закрытый участок по Грабцевскому шоссе, улице Карла Либкнехта и улице Ленина. Троллейбусы маршрута № 18 будут ходить до площади Победы.