Афиша Обнинск
+16...+17 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге на улице Маршала Жукова перекроют движение
Новость дня Общество

В Калуге на улице Маршала Жукова перекроют движение

Дарья Джуманова
19.08, 16:51
0 655
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

По информации управления городского хозяйства, с 20:00 19 августа до 06:00 20 августа будет закрыто движение транспорта на участке улицы Маршала Жукова от площади Победы до переулка Маршала Жукова (сквер имени Г.К. Жукова).

- Погода этим летом вносит серьезные корректировки в работу. Дорожные службы должны оперативно реагировать на переменчивость погодных условий и корректировать свою работу с учетом данных условий. Подрядчик ведет работу по подготовке ул. Жукова для укладки асфальтобетонного покрытия. Ближайшие сутки синоптиками обещаны без осадков, а значит, нужно по максимуму этим воспользоваться, - подчеркнули в ведомстве.

Автомобили будут объезжать закрытый участок по Грабцевскому шоссе, улице Карла Либкнехта и улице Ленина. Троллейбусы маршрута № 18 будут ходить до площади Победы.

Лента настроения
5 оценили
60%
0%
0%
0%
0%
40%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik9aS0hoS0dCdC9INWY1UnM2WDNZSlE9PSIsInZhbHVlIjoiQ1BTZ1V4NC9haVFqV3NrWHdKRGdUMHZ1MHF4Y3JTN21NKzlMZG5kWjh0bFJRMmRTUjZiRVBTaEFmUnVidVJaYnJNekxkVmNzMXNuQ1BsSXJPdElpai9tNjRYMjZ6MU1aN1dHb0czTHhRNHJWank0ZHlVUDA1TU1wVjZTSWpPeFpZUDNKcEZUcGdJOVpsdXdnbm41SlA4ZDhrdUlOejd3ZHNPMzdpSDFRekNNUHF1OGQxZWx5R0ZaM3FyeXppd1NLZEU2a2FsczhzVnF5RGNYcnFwVmNxYzdFdzlFNGFZUmt6U3V3SjdTbmlsSkdRVWpWZ0d0QmYwd29Ca0J2UC9DZWU5TzA3Tzk1V2RYdzlMNjNFS3dqOVc2VStzRGFYNW9hZThNV294K0FNYXJISWVHcEJzbGJXZWFGYmcxUXlpcC81ZVhGQ2tPRlRSelFHRUtQVS9OaTI1dTc4NWIwSFJrMVMvM2xnVUxuY2lEdFVlTkhiaVovd3IwT1cyTVI2eVN1UTRWYUMyMVN1VHlYMS96VzMrbk0xMHJNMFhzb21PYmVZK0JYRUR1NnFaelkwWnhzQWpORzFVNFU5N1JXV2RYRiIsIm1hYyI6ImIxZDRkNzZlZjkzMGU3ZTE3OGQ2OWQyOTY2ZjBiMGViNmMzYTQyZDhkOGMyZDA1ZjdjNGU1NTZkMDA3MDJkZWUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjZNczNNS2hHYk9ZbWRuMlBlRDhlSFE9PSIsInZhbHVlIjoiRnBJbVE4aWRSMElaVkFNd21LWjZHRGw1Znd0MEF3Z2UyT3ZpSCs5WjF6YlI4dnNGK3FsRU1MZjZhUVdsVXRZNEJpWlNnVzZLVDdNem9BV25taDhLVHI0cHBpRm5mbGZBbEFrcjZESVJuUGxYS1ZnelczUno1TkhzbDZaVVB2RnhWdGxMcVhGS0QwN1VPeVgvc0xBNlhsdVpNeW56MGpVV3YvU2pFOG9iZW0yNEIxcnZManRmdSt2QlNyTnVpRndMQWpWcnU0TnppYlpaekxkQ3ZCbktFb2s1UWE5UlpTUndzWmNzSG81YmVmaytZYzRIRDNFR3dYVkRhd1pYRTRGd2hGQ0N6aFYwODNwN3F0SEdsTVlsMTBYTEFEYlZocFlEL2U3TVJHSlB5NDRHbW5JNmVuSEs0MzMyZ1lhWkFPTlVnNm1CSklqSHlVb0h1Qk04M3Q3bHpnUW13YklDK2JOeElMS3VzS1B2bjRmWENaM2RyUzZXeEJkS29vQ1NQcHZtMzJzZ3ZaNmpCMUhnK1JvYjNjbFVZK2w1c0c5R2liRzk3MVVPanA0VUxtQ0ZCZGhkdEQvUDc0WE01ZkVjWVpMdmRmNDFyTGppaHkzbjBBYThjSWljVi9LMWRkVFlXdUZvcUZpT3pIeHE4czhUNXZwYk9GQk5zTWszN0pNYkttcXdKbk5RREVPWUNMaE4yYXJWQ1R6M0ZOb0ViWGc0Y0JlbzcwTFNsZDQzWThUV3dEdjBzT2VRbTdWTmJ3cFNXM21GMU1pam53NnN1RHFsWktUQ2tsMTN1cDRhU1pJUS9QVWNTSmFNaVRCdzlEakVNU24vdkZQMGF2ci8xRUZzanpRKyIsIm1hYyI6IjNjYWRhYTM1ZmMxYzg2OWQwMTc0NWYyNDgzYTUwNWFiNzhlMjA0OTRjYzRlNWEzN2ExMGIxYjdhYzg4N2VkZjAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+