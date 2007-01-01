Калужанам рассказали о пользе яблок

Яблочный Спас отмечают 19 августа. На Руси считалось, что этот день знаменует конец лета и начало осени. Было принято угощать людей плодами со своего огорода, особенно яблоками, которые имели особое значение.

Была примета, что съеденный в праздник освященный фрукт прибавит сил, здоровья и исполнит заветные желания.

В региональном Роспотребнадзоре в понедельник, 18 августа, рассказали, что польза яблок для организма человека огромна. Яблоко — это один из самых вкусных и доступных фруктов.

Они содержат витамин А, который помогает при простуде и поддерживает зрение, витамин В2, улучшающий пищеварение и нервную систему, витамин С для профилактики авитаминоза, калий для работы почек, железо для борьбы с анемией, фосфор для мозговой деятельности и цинк для укрепления иммунитета.

Важно помнить: витамины в яблоках исчезают со временем. Лучше есть свежие плоды или натирать их на крупной терке. Особенно полезны мелкие, кислые и дикие яблоки. Они богаче витаминами, чем крупные глянцевые сорта.