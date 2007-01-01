Афиша Обнинск
Новость дня Общество

В Калуге отремонтировали поликлинику на Московской

В Калуге завершился капитальный ремонт в одной из крупнейших городских поликлиник, расположенной на улице Московской, 247.
Ольга Володина
19.08, 15:08
0 636
Фото: министр здравоохранения Калужской области Анна Чернова
Как сообщила министр здравоохранения Калужской области Анна Чернова в своем аккаунте 19 августа, медицинское учреждение площадью более 3 тысяч квадратных метров продолжало работать в обычном режиме.

В ходе работ полностью заменили кровлю, отремонтировали фасад здания, обновили входную группу и внутренние помещения. Также модернизировали инженерные коммуникации. Все работы провели в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения региона.

В обновленной поликлинике начали работать четыре новых врача-терапевта, которые прошли обучение по целевой программе. Руководство отмечает, что теперь в учреждении созданы комфортные условия как для пациентов, так и для медицинского персонала.

