В Калуге отремонтировали поликлинику на Московской
В Калуге завершился капитальный ремонт в одной из крупнейших городских поликлиник, расположенной на улице Московской, 247.
Как сообщила министр здравоохранения Калужской области Анна Чернова в своем аккаунте 19 августа, медицинское учреждение площадью более 3 тысяч квадратных метров продолжало работать в обычном режиме.
В ходе работ полностью заменили кровлю, отремонтировали фасад здания, обновили входную группу и внутренние помещения. Также модернизировали инженерные коммуникации. Все работы провели в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения региона.
В обновленной поликлинике начали работать четыре новых врача-терапевта, которые прошли обучение по целевой программе. Руководство отмечает, что теперь в учреждении созданы комфортные условия как для пациентов, так и для медицинского персонала.