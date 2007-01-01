В Кременках благоустроили пешеходный маршрут к местному храму

Работы по созданию комфортной и безопасной дорожки были проведены в текущем году в рамках программы инициативного бюджетирования, сообщила заместитель губернатора Калужской области Валентина Авдеева во вторник, 19 августа.

В ходе реализации проекта старое покрытие было полностью заменено. Подрядчики провели комплекс работ: установили бордюры, уложили асфальт, а также разместили вдоль пути скамейки и урны для мусора. Для повышения безопасности на прилегающем пешеходном переходе смонтированы дополнительные ограждающие конструкции.

Финансирование проекта составило 3,237 миллиона рублей, при этом значительная часть средств — 2 миллиона рублей — была выделена из областной казны в виде субсидии.