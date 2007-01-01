В рамках мероприятия «Потенциал российско-китайского сотрудничества» представители Ирана и Индии также приняли участие в обсуждении. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша во вторник, 19 августа.

Основной темой обсуждения стало международное сотрудничество в сфере гражданских беспилотных технологий. Ян Цзиньцай, глава Всемирной федерации беспилотных летательных аппаратов, отметил лидерство Китая в производстве дронов и выразил уверенность в успехе России в этой области.

Калужская область делает акцент на подготовке специалистов в этой сфере. В 17 школах региона уже проводятся курсы по беспилотным технологиям. Кроме того, техникум электронных приборов увеличил количество бюджетных мест для обучения по этой специальности. На базе федерального технопарка прошли обучение 80 преподавателей.