Две козельские школы получили новое оборудование
Во вторник, 19 августа, глава Козельской администрации Елена Слабова сообщила, что два образовательных учреждения района получили новое оборудование по программе школьных инициатив.
В этом году в школе №1 райцентра установили специальный тренажер для электронного стрелкового тира.
Ученики 4-й школы Козельска предложили проект по обучению доврачебным навыкам, и для его реализации в школу закупили оборудование для отработки навыков оказания первой помощи.