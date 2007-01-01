Афиша Обнинск
Общество

Две козельские школы получили новое оборудование

Дарья Джуманова
19.08, 13:00
Во вторник, 19 августа, глава Козельской администрации Елена Слабова сообщила, что два образовательных учреждения района получили новое оборудование по программе школьных инициатив.

В этом году в школе №1 райцентра установили специальный тренажер для электронного стрелкового тира.

Ученики 4-й школы Козельска предложили проект по обучению доврачебным навыкам, и для его реализации в школу закупили оборудование для отработки навыков оказания первой помощи.

