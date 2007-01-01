Эксперты чемпионата «Профессионалы» подчеркивают растущую значимость рабочих профессий

В преддверии финальных этапов всероссийского чемпионата «Профессионалы» в региональном центре активно готовятся участники, студенты и наставники, сообщили организаторы мероприятия во вторник, 19 августа.

Особый интерес к мероприятию проявляют специалисты, оценивающие уровень подготовки конкурсантов. Многие из них указывают на острую нехватку квалифицированных кадров в рабочих профессиях. Ветераны производства постепенно покидают свои позиции, а молодежь пока не готова полностью заменить их. При этом современные специальности требуют не только практического мастерства, но и серьезной теоретической подготовки в сфере цифровых технологий, автоматизации и управления сложными системами.

В таких условиях чемпионаты, подобные «Профессионалам», играют ключевую роль. Они не только помогают молодым специалистам перенимать ценный опыт, но и способствуют изменению общественного восприятия рабочих профессий, повышая их престиж.

Отдельно эксперты выделяют бурное развитие индустрии беспилотных авиационных систем. Сегодня дроны широко применяются в промышленности, агросекторе и транспортной сфере, что ведет к увеличению спроса на операторов, пилотов и инженеров в этой области.

Организатором мероприятия выступает Министерство просвещения РФ при поддержке Правительства России. Федеральным оператором является Институт развития профессионального образования, а принимающей стороной – Калужская область.

Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству «Профессионалы» включает в себя Чемпионат «Профессионалы» и Чемпионат высоких технологий. Они проводятся в рамках федерального проекта «Профессионалитет», который с 2025 года входит в национальный проект «Молодежь и дети».