В Калуге без электричества останутся десятки домов

В среду, 20 августа, в Калуге запланированы отключения электроэнергии.
Ольга Володина
19.08, 12:10
Как сообщили в диспетчерской службе, без света временно останутся дома на 15 улицах города.

График отключений разный для каждого района. Света не будет по адресам:

·        с 6:00 до 22:00: ул. Карла Либкнехта, дома № 2/75 и 4/176; ул.Поле Свободы, дома № 77, 79, 81, 83, 85; ул.Московская, дома № 126, 128.

·        с 9:00 до 12:00: ул. Салтыкова-Щедрина, дома № 23, 25, 27; ул. Вилонова, дом № 38; ул. Луначарского, дома № 21—30 и 53—55; ул. Первомайская, дом № 38.

·        с 9:00 до 17:00: ул. Забойная дома № 22, 33, 34, 38—50, 52, 54; ул. Багговута дома № 1—33, 2—24, 29; ул. Высокая дома № 2, 3—21; ул. Пухова дом № 6; Забойный переулок дома № 1—19, 2—24; Штрековый переулок дом № 23; переулок Чичерина дома № 1, 1а, 2, 2б, 2в, 4, 8—14; ул. Сельхозтехники дома № 2, 3, 4.

Специалисты советуют горожанам отключать бытовую технику от розеток на время перебоев с электричеством и зарядить гаджеты.

