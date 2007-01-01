Житель Бабынинского района закрыл долг по кредиту ради паломнической поездки в Ирак

Мужчина задолжал банку 488 тысяч рублей. Об этом сообщили во вторник, 19 августа, в региональном управлении ФССП.

Он не погашал долг добровольно, поэтому судебные приставы начали принудительные меры. Счета должника арестовали, с его доходов начали удерживать деньги, а также наложили исполнительский сбор в 34 тысячи рублей. Кроме того, ему запретили выезжать из страны.

Большую часть долга удалось взыскать через счета и доходы. Оставшиеся 167 тысяч рублей и исполнительский сбор мужчина заплатил сам. Это позволило снять запрет на выезд из страны.

Дело в том, что должник собрался в паломническую поездку в Ирак.