На 101-м году жизни скончалась участница Великой Отечественной войны из Дзержинского района

Нина Мартыновна Лазарева, старейшая жительница села Острожное, ушла из жизни. Об этом сообщил глава района Егор Вирков во вторник, 19 августа.

Нина Мартыновна родилась и выросла в Смоленской области. Во время войны её семья оказалась в Острожном. После освобождения села от оккупации её призвали в армию. Она воевала на Белорусском фронте, участвовала в освобождении Полтавы и Смоленска. За свои подвиги была награждена боевыми медалями.

После войны Нина Мартыновна вернулась в Острожное и прожила здесь до конца своих дней. Она восстанавливала хозяйство, работала в колхозе, а затем на спиртозаводе. Продолжала трудиться до глубокой старости, выйдя на пенсию в 75 лет. Вместе с мужем вырастила двоих дочерей.

- Светлая память об этом человеке навсегда останется в наших сердцах. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким, - подчеркнул Вирков.