Главная Новости Общество На 101-м году жизни скончалась участница Великой Отечественной войны из Дзержинского района
Новость дня Общество

На 101-м году жизни скончалась участница Великой Отечественной войны из Дзержинского района

Дарья Джуманова
19.08, 11:34
Нина Мартыновна Лазарева, старейшая жительница села Острожное, ушла из жизни. Об этом сообщил глава района Егор Вирков во вторник, 19 августа.

Нина Мартыновна родилась и выросла в Смоленской области. Во время войны её семья оказалась в Острожном. После освобождения села от оккупации её призвали в армию. Она воевала на Белорусском фронте, участвовала в освобождении Полтавы и Смоленска. За свои подвиги была награждена боевыми медалями.

После войны Нина Мартыновна вернулась в Острожное и прожила здесь до конца своих дней. Она восстанавливала хозяйство, работала в колхозе, а затем на спиртозаводе. Продолжала трудиться до глубокой старости, выйдя на пенсию в 75 лет. Вместе с мужем вырастила двоих дочерей.

- Светлая память об этом человеке навсегда останется в наших сердцах. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким, - подчеркнул Вирков.

