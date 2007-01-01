Афиша Обнинск
+17...+18 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Ответственное лицо за отсутствие воды в Малоярославце получило предупреждение
Общество

Ответственное лицо за отсутствие воды в Малоярославце получило предупреждение

Дарья Джуманова
19.08, 11:22
2 571
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В среду, 9 июля, в 01:30 ночи в городе произошёл порыв на магистральном трубопроводе, снабжающем город водой.

Сроки восстановления подачи ресурса превысили допустимые законом нормы. 

Как сообщили в региональной прокуратуре во вторник, 19 августа, было возбуждено дело об административном правонарушении против ответственного должностного лица. Его обвинили по статье «Нарушение правил предоставления коммунальных услуг». 

В итоге виновный получил наказание в виде предупреждения. Компанию, отвечающую за водоснабжение, обязали усилить контроль за состоянием сетей, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.

Лента настроения
5 оценили
0%
0%
20%
0%
0%
80%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 2 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImR0QTFuQ3pHNXpOdEtxd2pzbG15cEE9PSIsInZhbHVlIjoib29TNlNMMTZrOGM3RmZEdW9PRk9iUDhxcElOK1Z5U1ZCQy82Y1lneXpPMjRKT2I4NElIMDE3SkxHdWIxSTUyV0I0dVN6Y1Jsci9NcXN1UjYxYmlyc2FtRWRWL2lQRUJQTHZTdGVOYlNuN2ZmV2lqQmgyY29DczMrYkRUdXlzUFhYd3dLazRsNkdDT0NRekJtSFUzUDNSUFpFeVlqVWdFdWxRNXBvbFdtcm81eURweTU1b05RS0RhZCtadWVjY1NpV0VRRUdEOTd6QmQyZ2Vwbk0wOUJYcXZveFR4RDB6d1NDQThGYkVqd09tNTNpbkVmdExycFNVTXdObkIycHhPM3pseVo0bWhRcUR1dXpQVHJ6VTRQem5SOUhhL0dTenl6akZvUmoyQnB4dVZJU1R5K1IxT3hKeWFhcm5jWFRKZXBreTNPR2RRaEZXaFF2WDVxNCttZWJMMGdFK3ZWWmZKbnQ0M252THZLR0xLMTRlclhoeWlONjd5NXNybGZFR3RoZThPOVVqOFJobFFmcWtTQ250UXVIWm1MeGdxOVhwby8xanlCelBpV0xPMytuZ05ESitxSGprSURlOGZ4TmRqMiIsIm1hYyI6IjcwNDYzM2MzZmMyM2RlZTJjZjYyNmEyYTRjYWNhYTI5MWNiYzY3NWYxMzZlNTFlZjM0NGQ5YTYzZDE1NzQ2MzQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InlKaVJIa1ZqNlg1d1ZaalorbFJJZkE9PSIsInZhbHVlIjoiZWZRS2QzWDhUck5qYzB1US9jQWV5NDRTWXFBTm5XY2hlVWVZSUEyc3pLcWRsa0d4WmNVcUpSWS84YjlUUklqajJXY2JOSzhpUE04cUtSeHR2SjhGZ1ljdHM1YzBCYTNLUXpCbk5KV1EzdkFFSlpMTlFEZm5OQkpVbUJCSDFZQ0JJdHJqbW10MXE2VW1BR3pRaU5TOENPekxyZDBTem5nU0pNVWl4WG80bk9UN1NWT0JtN1M2ZzJHcy95Kyt2NVNpbTJFOElCL0dQbElaUHdEQ1ZnM0wzMmNCdVN5Q2xrcVNFb0dEYm5NUFJPcnNPdVIvQStlWGltdGZUWUkyY2Q5S1IwOE5sTUMyTTduQjBDRDZQVGtXTjJhTzR6cE0yVmpJUitrZlZYZmlqU2hxM1RBVFoxazVNT3dITURTVjdCN3F1MjJ3VUlXSzltR0kvUG1YVWFtNk5vcE83N2w2RmhVS3Z6djJJVWpQaFBVUTNmTDQ5ZnpIbHN2MjF2em92aEpucXI0S2NjclAwYVJVYVpPWU85c2x3a0VFZHY0R04ybTNvQWptQUZZUGVCU3pSbnZSOFhoWDcrZ1BPbC9CeS9HcVVpSW9Fd0Nxb1JNVzVJaEhtZ0g4bnIrelRBTkRGRm00NjVoVE01eFZTOGlzU1cvcm9hSkdZZGIvY3dCRkcvS2RRS3ZWUjBKajJNV3FOUjl3RXU1eTlxUjdOcUZFcU9iTThNVktGcllpSENwaGgxUUZJTGpnU0pWb2ZKdHBQcmRvWHJ2R1o0bVBNTjJ2RVl6WEd1K2NVTEpRR3RQdHA2b05rU081cHhXYzRMaitjRmduaVdXaEg1SGRpZGdaS2ZodSIsIm1hYyI6IjU0NWVhNTIzMDIxZDg0MDg4ODQ4MzhlYjUwYzgzODZiMDFkYjI1Y2RlOTE0NjlkNWIxODdlYjk3NjA1Y2EzNWYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+