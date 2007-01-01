Ответственное лицо за отсутствие воды в Малоярославце получило предупреждение

В среду, 9 июля, в 01:30 ночи в городе произошёл порыв на магистральном трубопроводе, снабжающем город водой.

Сроки восстановления подачи ресурса превысили допустимые законом нормы.

Как сообщили в региональной прокуратуре во вторник, 19 августа, было возбуждено дело об административном правонарушении против ответственного должностного лица. Его обвинили по статье «Нарушение правил предоставления коммунальных услуг».

В итоге виновный получил наказание в виде предупреждения. Компанию, отвечающую за водоснабжение, обязали усилить контроль за состоянием сетей, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.