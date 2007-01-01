Афиша Обнинск
Новость дня Общество

Будут ли блокировать интернет на День города Калуги чиновники не знают

А какие улицы перекроют – знают и скоро скажут.
Сергей ПЕТРОВ
19.08, 11:18
1 654
Как мы уже писали, во вторник, 19 августа, управление культуры городской управы Калуги опубликовало афишу предстоящего Дня города.

654-летие мы будем отмечать 30 августа.

В связи с этим, мы по традиции поинтересовались у городских чиновников, какие улицы перекроют в связи с торжественными мероприятиями, и (надеемся этот вопрос не станет традицией) – будут ли ограничивать мобильный интернет в местах празднеств?

На первый вопрос в горуправе уточнили, что список улиц, где будут вводиться ограничения движения, опубликуют за неделю до главных торжеств. Ориентировочно в понедельник, 25 августа.

А вот на вопрос про отключение мобильного интернета в горуправе ответить не смогли. Решение принимается силовиками, и городские власти о них они в известность не ставят.

Однако практически наверняка проблемам с доступом в Сеть с мобильных устройств на День города быть. Так что крайне рекомендуем всем, кто планирует посетить торжества, на всякий случай позаботиться о наличных и заранее снять их в банкомате.

