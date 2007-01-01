Афиша Обнинск
Общество

Калужанин разбирается, кто оплатит мойку машины после покоса травы

Дарья Джуманова
19.08, 11:10
1 993
В субботу, 16 августа, местный житель оставил жалобу под публикацией городского головы Дмитрия Денисова в социальной сети.

- Сегодня косили газон на Никитина, 58. Вся машина в зелени. За чей счёт «банкет», кто будет мойку оплачивать? – возмутился автовладелец.

Госжилинспекция рекомендует обратиться в управляющую компанию, которая занималась покосом травы. Вопрос компенсации морального или материального ущерба можно решить в добровольном порядке или через суд.

