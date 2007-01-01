Владислав Шапша вручил региональные медали калужским защитникам

За мужество, самоотверженность, отвагу и храбрость, проявленные при исполнении служебного долга, вручил двум нашим землякам медали Калужской области «За мужество и самоотверженность», сообщил глава региона в понедельник, 18 августа.

Несмотря на то, что у них разные жизненные пути, их объединяет стремление служить Родине. Оба они имеют опыт службы в опасных зонах и добровольно отправились на специальную военную операцию с самого начала.

Боец с позывным «Гардез» служил на Харьковском направлении в качестве специалиста по беспилотным летательным аппаратам. А командир взвода с позывным «Туман» даже в свободное время посвящает себя патриотическому воспитанию молодёжи. Его супруга занимается волонтёрской деятельностью.

- Спасибо, земляки, за преданность Родине. Ждем всех наших бойцов с победой домой! – подчеркнул губернатор.