Калужская УК заплатит почти полмиллиона за плесень

Житель Калуги четыре года боролся с плесенью в своей квартире из-за протечек крыши, но управляющая компания игнорировала его жалобы. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов 18 августа.

Только после обращения в Госжилинспекцию УК отремонтировала кровлю, однако плесень уже испортила стены, пол и потолок.

Экспертиза подтвердила: грибок появился из-за протечек и промерзания стен.

Суд обязал УК возместить ущерб — 276 тысяч рублей за ремонт, 20 тысяч рублей за моральный вред и штраф 140 тысяч рублей за нарушение прав потребителя.