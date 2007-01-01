Афиша Обнинск
+17...+18 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Калужская УК заплатит почти полмиллиона за плесень
Новость дня Общество

Калужская УК заплатит почти полмиллиона за плесень

Дарья Джуманова
19.08, 09:28
2 1100
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Житель Калуги четыре года боролся с плесенью в своей квартире из-за протечек крыши, но управляющая компания игнорировала его жалобы. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов 18 августа.

Только после обращения в Госжилинспекцию УК отремонтировала кровлю, однако плесень уже испортила стены, пол и потолок. 

Экспертиза подтвердила: грибок появился из-за протечек и промерзания стен.

Суд обязал УК возместить ущерб — 276 тысяч рублей за ремонт, 20 тысяч рублей за моральный вред и штраф 140 тысяч рублей за нарушение прав потребителя.

Лента настроения
10 оценили
50%
0%
30%
0%
0%
20%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 2 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImxBYWxTVWpyWkZSVnZXUmN2WUdod2c9PSIsInZhbHVlIjoiL05FR1Nyb3BGRWJPcnFNMVJwSG9TeGhSUmloR0dpVVI0WmNqd2tPV3dDdEFpY2hBRjNTa2FlQTduSHR0REpLK2JRQi9jOW5wSjlzalp3ZzA0dWFvTnRqa0xjbC96ZURISHVDZlJEcjkySHJBWTZuaGpTSFM0S2RyWWlnK3M3aVE4K3NacXRTeVhYTnZxWGROWG1tZ3ZEMWpkQ29GMXdrQWVxTFRudHVqYVk1QVI2TjRqM2g4MmdHQWExeWRDV3VXY3YwUExLZzJvaWtLSTk1Nk5vdHdZampXczVaWVJkaU9XOXZVcGVNbWlmZzhWN1pZVkZiZmQxUHBOQitKUnYvelkvRHNQVHpKUklCcGtWVnBFZVkvdzdkYmVObFlWZmQ3ZWdvV1FORStlalZzaGlnc3E3eUFDNUtTWG1nMDZkZDZmN29aRnpzSDNpMURNZDVMV0xOOW1SQWN5UHBTVHpZd0pLTERQOEdHeU9VdDNaUXYwSC9XTXVkOUc3Q21ndG9sbTY2WWhJRHY5cGlKTWw1QXRVNitKenJYbTZUL0d2Q3N3UTh1WmdSVWRodmZlRTRGcGtMZGYyRC9vZHdLOFNheiIsIm1hYyI6IjhlYzM0OWIyNGEwMjg5MjY2ZDM0YjU5MmQ1ZWJhZGUyY2ZlY2MyODg5ZTMzN2YyODlmMmIyMTExMWEzM2EyNDMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im9yVmtFazdaSWRVeHhqZFhUK09YUXc9PSIsInZhbHVlIjoiNGJ5aUo5dTN4K3gyalBkTlVhQmcyK3JsWFdKUllXN2h4SHpoK3k4RU9yOHhuaUhTQUxuYWdmanFMdHN3bUV6Y2E1a3JMOGM0ZzI4dnRaMmQvMFZRMUl5Q1pLRW5NaTBaWVVMT1dUTUxLdFZKeGNmQ1pKMkl5ZFg4eXF1ZmpvdjZkREJwTzFvU1ZBWE1Db3Rwdmc3b1loempya3pRRjR1cUVackdNMURBc0NzbTdlc2Z5YmdMUHlqYlg5aDB0c1ZDN0pNUE0yMU9UbmpSUU1tSEZvZlJPY2NkeHB1czNGM3hKcDB3UWFHZ1Y1RTk2bFBwRnlGbEFJL0VuWGg5Z2dBMjROUzYzcmk3bFhCOGtlVFg4aU1hUW9TRlJyOGdxbDByZUhrTzU2M2JJWkZ2Ty9rVkxCTHJQUUZjTU5aNktmbVdhQkk2dmhsMHdJQXVxU3FVSmdFYm4xczZXV0Q4YmF3ZzlyTE83Mk9sOHRjVWlvNnNuRkZJWlVrRjdFSTZHS2IrZTBHY0ZBVnk5M3I2RWdIMmtrVHpiWHRvSDhSMW1BK0ticHFWR3p0TVFJNFhNdHlweVJQbGR4OFpKRkc1bXBOdnBOWXQ3c0dPQUNVZFhhK3N3eGI1aHE3M0FLTGdMM2R0elg2L0haSE5ycDRVWEwyeGpFc0laUFF1cldoK1RhMWNEeHp1SytydHVhK092V2N2SHBlVFJVYldwSWVDOWNsZ2tFZXJ4MEpOS25IeE16QkpWRENINnBKNE5XeldhMVN0K2s4U00xWWhTQTE4by93RTc3bHQ0M2xYNnlHdkJ5amN0czhoV3NXY004TTU2UFRPZnZVWjVaZ3dLeElyaVpRSiIsIm1hYyI6ImVmYjU1NTM1Y2FjYjIzZjNhMGRkYTc2Mzc3ZmJlYjE1OWZiMGFjY2NkZTA1MjIyYTM2MzU5MWQzZGRjNzgwN2UiLCJ0YWciOiIifQ==
18+