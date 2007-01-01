Афиша Обнинск
+13...+14 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Штраф за молчание: калужский бизнесмен не сообщил о найме бывшего госслужащего
Общество

Штраф за молчание: калужский бизнесмен не сообщил о найме бывшего госслужащего

Дарья Джуманова
18.08, 16:20
0 428
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Прокуратура Жуковского района выявила нарушение антикоррупционного законодательства. Об этом сообщили в надзорном ведомстве в понедельник, 18 августа.

Проверка показала, что должностное лицо коммерческой организации приняло на работу бывшего госслужащего, но не сообщило об этом в государственный орган, как того требует закон.

В отношении виновного должностного лица возбуждено дело по статье «Незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего». Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Лента настроения
7 оценили
43%
14%
0%
0%
0%
43%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlA2dXYxeUNVRUN4NmJXdUd6dXRjL0E9PSIsInZhbHVlIjoiektxUm0ySjA1ZkRLcHNmd0drWXR4Sm5YWU8vRTdoWjNWWk00ZkFtQUVTYTMxMDdGOWFrcUxNMmQyNWQ2amcyWFZ1Zm53cHFGRlhCNWF3MVIrL2NNY21zUEJXQkpjWFNPRk1ZWG1OWHN6YVJ3NTk4aWxKcXBpL1lGNEl1Sk5yY3NYcWNPMm13b3pBTUtIS3FlS2VXQndKRno3VWs0bDh0ZjFUcmhkMXlPSUo3bzNsRnRpL3lGN090WXVjdlI3ZlJSeFhIaERURVpTV04yRkc3c3NTRDI1WUJtSG44NWhYWXRMeUhzTHZqZnMzM0ZCOXFlN0hJS1Frc1RsQXBMeFVkR0hRdVJScWgvQ2g0b25iK1dibk5aQXpnSlFRQ2pWV3JqSDNtY21udFA2WmRPOHZ0cC8wUjI2akJIVkZLc2l1MXBtRXFpQ1ZDMng2UVloQ21KT2tXa2NmMUR5b1ozdE1mN3gwUnRQUUNIWi83bE9TcmtCUUxyUjZGR1BrWW1HMmJaeTB1aUxLRG5DS25INGhURXJsWS9COVNlTzc1QTVyK2cvSE1ud094UUpBanowbEJyaWZBMG4wYzZRMXhnL0hHViIsIm1hYyI6IjBmNTgzZWJmOTNlM2Y0OGUwNzYwYzgyZTlhMThhMTBlMWQyOTc0OTc5NGY2NmY4NzFlMjMzOWFkODcyMTFkMTYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImhJODVGRmZKZzBUYW1FVzc5aHFnT3c9PSIsInZhbHVlIjoibUduaXlxZG9DZUVaOUNXTFpzMmdGVlVWRER1Szc0VkYzdFEyQ3AyamN5aE9yRExaaFhRSzNGUTkzQkpud3czQ3lqNHNjSFdmV0hIV3BhZUJyNFhXeWEreXhrZUVSUXQ0WUNPaFM3NDJiakQ0aTM2Y2xaTHNlZld4YkU2NGF1RjhkN3VwK3dGUXlUREpSVmN6YWVnRURON0NjVDh1MlQzNWxBY2ZIOXJ0VWsxNTNHUkMrZEc2amR5U3V2VC9pZW5TMGNPeDhQTC9oUDVuQ3gyYlNkWUlueTAxS0xXcmZZNFhnL2JnOXZzY0U1bUZvdDBFWXNkY0xHNVZzVGxQODV2eWFTZzgzWVdWakdOSTRwVmFlWHFjeWNyVmZJYmlqc1oxbG9ON3hvMndSeTBGMVdSTW1JRWJaeGNYakFFaElBODNPeXZkL0MwbU1aVVF6cXpZUXNVTzdiRmNJaWkzNDNTakdnV0p2eVJuVk9hdUJmZXM5Z1Rod1pUaTM4YzIvOW9wa0loT1c1TGlhNHNJcDNBWm1vbXhJSmpGSHlYRmE1eEw5VVdrRVZLSUpNSWFPRXdwYmlya3ByUzR5WEVqTkZJOUJZeVQ3TmQ5eHJnZkM4V1EvSno1bHlUbEkrMGJ0b2o3WWhxemo0VDBZU2hwcWRLc3F0aDIrUFRIcnYxbitEZDhndmFPQUxwNEROZnJTblhxMVVxSWJCTHRqYUpYbS93RWh0clYvQnlFZmg5RDJLL0N2ejEwa3JORnlNb2RzQW5OdmFJYlg5WEJra3k3eVpVdW9qbE10N1JLVkVxbTlWUVhTaHdhMFRrVEw2bUtTR2F2VCszRFFuSytFT29aWjRwWiIsIm1hYyI6ImVkODhmMmI0MTg2ZDhjNmMzMTdkODc1ZTlkZDU1NmVkMDQ4ODE2MWZjNDE3NGQ2MTg2ODYwZjVjMDllMjBjM2UiLCJ0YWciOiIifQ==
18+