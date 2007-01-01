Штраф за молчание: калужский бизнесмен не сообщил о найме бывшего госслужащего

Прокуратура Жуковского района выявила нарушение антикоррупционного законодательства. Об этом сообщили в надзорном ведомстве в понедельник, 18 августа.

Проверка показала, что должностное лицо коммерческой организации приняло на работу бывшего госслужащего, но не сообщило об этом в государственный орган, как того требует закон.

В отношении виновного должностного лица возбуждено дело по статье «Незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего». Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.