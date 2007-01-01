Афиша Обнинск
Общество

В Калужской области ожидается рекордный за 5 лет урожай плодово-ягодных культур

Дарья Джуманова
18.08, 15:30
Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша в понедельник, 18 августа. 

По его словам, закладка новых садов и питомников позволит к 2030 году увеличить сбор более чем в 6 раз.

Несмотря на сложные погодные условия, текущий урожай уже на 2% превышает прошлогодние показатели, и аграрии намерены сохранять эту положительную динамику. 

Кроме того, в регионе ожидается рост валового сбора зерновых на 9%, при этом урожайность в некоторых хозяйствах достигает 75 ц/га. По рапсу Калужская область может установить исторический рекорд – 45 тысяч тонн. 

Еще одной ключевой задачей агропромышленного комплекса губернатор назвал наращивание производства молока. Для этого необходимо вовлекать в оборот неиспользуемые сельхозземли – в этом году план составляет 20 тысяч гектар.

