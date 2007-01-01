Афиша Обнинск
Общество

В Калужской области объявлен третий уровень пожарной опасности

Минприроды Калужской области 18 августа опубликовало данные о лесопожарной обстановке.
Ольга Володина
18.08, 14:46
Наиболее высокий риск возгораний сохраняется в шести районах: Дзержинском, Хвастовичском, Жиздринском, Козельском, Юхновском и Людиновском.

В настоящее время в регионе действует третий класс пожарной опасности. С начала года зафиксировано 515 термоточек, свидетельствующих о возможных возгораниях. Однако особый противопожарный режим уже снят во всех муниципальных образованиях.

Всего с начала пожароопасного сезона произошло 8 лесных пожаров, которые охватили площадь 7,25 га. Для оперативного реагирования работают единый номер экстренных служб «112», прямая линия лесной охраны 8-800-100-94-00 и региональная диспетчерская служба 8 (4842) 56-39-39.

