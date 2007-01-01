В Калужской области укрепляют систему образования

В понедельник, 18 августа, глава региона Владислав Шапша сообщил о новых шагах по развитию региональной системы образования.

Одним из ключевых событий этого года станет открытие Технического колледжа «Логос» при Свято-Пафнутьевом Боровском монастыре — первого в России технического колледжа, учрежденного Русской Православной Церковью. Студенты смогут обучаться по шести специальностям, включая новое направление — монтаж, техобслуживание и ремонт биотехнических и медицинских аппаратов.

Кроме того, в регионе откроются два новых детских сада — в Обнинске и Ферзиковском районе, а в селе Лопатино Тарусского района начнет работу новая школа. В системе профобразования появится 10 новых специальностей, а парк школьных автобусов пополнится 37 машинами.

Также бесплатным питанием будут обеспечены 65 тысяч школьников.