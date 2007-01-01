Афиша Обнинск
+13...+14 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калужской области укрепляют систему образования
Общество

В Калужской области укрепляют систему образования

Дарья Джуманова
18.08, 14:45
0 518
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В понедельник, 18 августа, глава региона Владислав Шапша сообщил о новых шагах по развитию региональной системы образования. 

Одним из ключевых событий этого года станет открытие Технического колледжа «Логос» при Свято-Пафнутьевом Боровском монастыре — первого в России технического колледжа, учрежденного Русской Православной Церковью. Студенты смогут обучаться по шести специальностям, включая новое направление — монтаж, техобслуживание и ремонт биотехнических и медицинских аппаратов. 

Кроме того, в регионе откроются два новых детских сада — в Обнинске и Ферзиковском районе, а в селе Лопатино Тарусского района начнет работу новая школа. В системе профобразования появится 10 новых специальностей, а парк школьных автобусов пополнится 37 машинами. 

Также бесплатным питанием будут обеспечены 65 тысяч школьников.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
4 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjFsUUNGUFVFQWR4VXNyYkkvMlVYcWc9PSIsInZhbHVlIjoiS0VqTlRGK2VwQ251L2JPSGFtalN4Y0FRUW16ZGJQQlF1dEZDMWFwNnl6Y3FtNjE4d1VFeUJxdmdkeTJQaldBTDlicCtDeldyZERYMkVIeGs5QWJCcURGV0J5MTh5ZXdMNHQxcFQ1cWhtSDlwQlFhcWZDR0xqYm5FUDZQYzVnbTlTTE1hREdUMnQ3VEllRXFoYkhaVWtrL2Qvd2ozMzJZOTIyb2tSeDg2NFJHN2ovZzg1NzRwNEtGMEFxMkdvS0xrdWN5WkRGMGxVQ1hqaDZGbTN0Wm9uVm53cys2aStIaDV6WXFtcnFxTjJLTGptOUdFUjI2WTFmTlM3TlZiNjBxNEMxMzlmUDZUZU5JcEhPSkw0KzUxbWx6bVdmMEh6Z2l2MG9WWlVJeE5UMTB2bloyWEVTWkZKMW13WitLNXVFY2N2THllcnBQcSt5bEdqR3NxUFZZc3l5dzVjQnlZdUMwUDNxQUxWOWJUOW5aZ0JOS2ZvTEJWUjJSLytPOHpMbWxsWjZTdzFsb0wweVNMWklmSG8xYUxkVE5na3I5d2NHVkpaR0ZYTDNwd1NjcHd3dlh2QU5JcXZYYk15TWRIejk4TyIsIm1hYyI6IjU3M2YwOWQ3MGJkY2M3YTY2Y2Y0NGRmNzI1MDdjN2E2ODEzZjU5OWM5OWYzMDQ1MTQxNGJmMDMzNjZhMGMzYzUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlVkS0VKa3B2SUtYNUE5TnNubEpVcmc9PSIsInZhbHVlIjoiQkFoNXJCN3c2WG9LbGxhWmVScFdHTE0xVFRmRjZWSEhVNGxab0dvVWtIQWxXQXpYZGJJTmZGcWttSGVFU2k4cXhYNHlwMENLYzhQYXRkckhSZmR4OG1IbzYyWmptU3plTExvb2hTS3RNM3FncHVoalpXSjFoeHlqdDkxL0VkMzQ0TzY1a1J2alNaQWdxbndZaGxuUXczUVVtaUxJaEhFejQ5S205STFRTkdMcm1qclRBc2ZDa1c4c3ZOcVV1Mi9sSGwrTGduS0JZUlNNTGdHT0dNOVBPNkZCeTIrdWJpd2xMSDk2bUl2VkZUNHNUWW93OW95Q0w2V1dZS01UZUhtUFF0VVFUYm4vUFFYdFZBQVhtSC9uOEJxSklQMzFNUXFwU2lLQTNQTEQ3T0wyeHpaZEM3TU1XMmFZNGFRVXBqTmlIQ29RZld1VTZpem5CWjQzcytUVnhBVE1TYWpJWUNzeEhaeDNmRFpKWm9nUnJrUjFSSGlhbUVQd2MraGhJT2MyWmdpcTJacEVjTWUyZkpzMzBnWERtNlhjbDRzZkN4ZlpsbUo3Y1d4SEg5R3d5U1pPdzV2Nm5wY05lN05PY0ttZ2NLbVVYOEhGbVpuRDdyalJ2dVd6eUMyQlJJb0tId0IzVE1UZGt2K1RvYThTK1RNMEVmblVWb2tzM2Q4ZzcvSzJpZG9CTzE3dktDZTgwZFY1Mk9STXd6WDQ2b0JEaUg3NGR6NDl0MG0vMktmZFNJcC80ZmtPYm5nSlVlNUR3Mmt1eHRnL1dQWDlDYmg0UDdNZ2xTeGlqMi9MWVB6UTlGc21WOHBsTyttcFpQWDNEbXFRNTBkbXpmSVBjSG9Nci9LZCIsIm1hYyI6IjE4ZjEzNGZmNGEzYTNmMzcyZWNkODg1NjFmMDY2MDA1ZDg3OTMwN2IxZDQ1NzhjMzI2MWNmYTM4Y2U1NjVmYzQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+