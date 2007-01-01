Афиша Обнинск
Общество Житель Малоярославецкого района получил 4 года колонии за обман двух знакомых
Общество

Житель Малоярославецкого района получил 4 года колонии за обман двух знакомых

Дарья Джуманова
18.08, 14:37
Мужчину признали виновным в мошенничестве. Об этом сообщили в региональной прокуратуре в понедельник, 18 августа.

Он взял в долг у знакомой 2,1 миллиона рублей, обещая вернуть деньги с процентами, но так и не выполнил обязательств.

Кроме того, он обманом завладел автомобилем Toyota Land Cruiser, принадлежавшим другой потерпевшей. Под предлогом временного пользования он получил у женщины ПТС, а затем предоставил в ГИБДД Московской области поддельный договор купли-продажи, переоформив машину на себя. После этого он продал автомобиль, нанеся потерпевшей ущерб в 1,6 миллиона рублей.

Дело служит напоминанием: даже знакомым людям не всегда можно доверять, особенно когда речь идёт о деньгах.

