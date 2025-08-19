Афиша Обнинск
Общество

В калужской деревне ограничат движение через Яченку

Дарья Джуманова
18.08, 12:36
19 и 20 августа 2025 года на автомобильном мосту через реку Яченка в районе деревни Черносвитино будут проводиться ремонтно-восстановительные работы. Об этом сообщили в управлении городского хозяйства в понедельник, 18 августа.

График ограничения движения:

  • 19.08.2025 – с 9:00 до 17:00
  • 20.08.2025 – с 9:00 до 17:00

В указанное время проезд по мосту будет временно ограничен. Водителей просят заранее планировать маршрут и пользоваться альтернативными объездными путями.

