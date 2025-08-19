В калужской деревне ограничат движение через Яченку

19 и 20 августа 2025 года на автомобильном мосту через реку Яченка в районе деревни Черносвитино будут проводиться ремонтно-восстановительные работы. Об этом сообщили в управлении городского хозяйства в понедельник, 18 августа.

График ограничения движения:

19.08.2025 – с 9:00 до 17:00

20.08.2025 – с 9:00 до 17:00

В указанное время проезд по мосту будет временно ограничен. Водителей просят заранее планировать маршрут и пользоваться альтернативными объездными путями.