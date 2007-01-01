Калужанин потребовал от властей отчитаться за испорченное имущество

В четверг, 14 августа, мужчина оставил жалобу под публикацией губернатора в социальной сети.

- Уважаемый Владислав Валерьевич, помогите сохранить качество и работоспособность Городского имущества и вложений в благоустройство жильцов частного сектора по улице Тульской от дома 112 до дома 124. Любые работы, проводимые Городскими службами, происходят с неприемлемыми последствиями. Ранее было сломано бордюрное ограждение ливневого выреза напротив дома 124, жильцы собственными силами ставили бордюр на место, который до сих пор едва держится, и обещание его восстановить Городскими службами не реализовано уже несколько месяцев. А сегодня при уборке тротуарной зоны после скоса травы тракторист, нарушая все рабочие регламенты, отвалом трактора срезал по краю обочины землю и сгребал ее, после чего была повреждена поверхность тротуарной плитки. Все это заснято камерами наружного наблюдения. Можно ли провести разъяснительную беседу с руководством службы, которая осуществляет уборку тротуарной зоны? – написал Анатолий.

В городской управе заявили, что с рабочими провели разъяснительную беседу и пообещали восстановить бордюр до конца года.