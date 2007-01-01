Афиша Обнинск
+13...+14 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калужской области 93 человека пострадали от укусов клещей
Новость дня Общество

В Калужской области 93 человека пострадали от укусов клещей

Дарья Джуманова
18.08, 11:54
0 490
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Такие данные зафиксированы за неделю, с 11 по 17 августа.

Среди пострадавших был 21 ребенок, сообщили в понедельник в региональном управлении Роспотребнадзора.

Больше всего случаев зарегистрировано в Калуге, Боровском, Людиновском, Козельском и Ульяновском районах. В Куйбышевском, Бабынинском, Медынском, Юхновском и Малоярославецком районах зафиксированы единичные случаи укусов.

За неделю в лаборатории исследовали 80 клещей, снятых с людей. У 11 из них выявили клещевой боррелиоз.

Лента настроения
3 оценили
67%
0%
0%
0%
0%
33%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlNmWlg2MWYvVlkzcVZaQS9GQkhwT2c9PSIsInZhbHVlIjoiQnh3MWhPckxKZmFXNVcvNFRteVJhR3c2WFo3dk11eVNyN1FqbnZTM3hqM2dSTU1jaHQzelRsRkQ1SVI3VEZhaGp2UGJjcFBzV1FTUnBONVhMc0ozellXUW1hdVUwR0wvWGNQMjkvZTNUU1ZpZytTbHQ2cDBjTjRqZmk3V3N5VjcrbkhXbEZaQzI2VjMvMGU0S3ArQm5CRG5XejJEYmd2VnE2Q3M5aXcxOE5adzJNUmwxTSt4ZGVlcDloYWVrUmZvME5KUnVpWjMrS3FWOS90WmNOK2wzelZVOENCZURGekdEUE5BRVNyeXg1ajY4YU1qaFVPeFZjWUVISFNiQVlzaDA5dHJEUmJQZFFDbDYvMmF6dUFxT2UxK2dUQzE0b25FMzU2dFBBenZYVHowTnlMSnEyZDhRTHlvc0k4M1JHeEk2eXNrMzlpV1FuaWF1eVBPY21saEFSRWRtMmJLbUUyb3ZpYm11clJSZHZTVkRCVDJ5ZTk1ZXlYYnVUMWx4V0lFZTluU1VJaXNEVzRRRXcxNm5JRWZxVVdLTERURi9pRjFNbmFVNUxZVXp4d24xcjNMZDQyWjdtZjQwN2RWbEpVMiIsIm1hYyI6IjBlODE0OGUwYTFkZmZjODUyZTdjNzFmNGE4OWU4NDYwNTVmOWE1NTVmM2ZjMzM1MzVjY2RiNzVlYzg2OTczZTMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlBVRW5Icitlek9ESTd6S2ZFOWpseUE9PSIsInZhbHVlIjoiS1lFVjZ4b2NIeFJpTVhtZkZWa2h1YSsyYmg0RGt5ZFdiTlRRME5iNHFtZGdzaDFtSitxbXBLOGRUbzZmNThvcHpnUlpobW9HSzB3all3TlJHS2F5ZldZUnU4dkppQVgwa3BvYldEVC8xZVFyWDNON2V5ejVDOCtrSjByNXZaWHVkcitZV253WmUySDVXazAzaHkxMUNONjNqUzZ6aWkwRjFZdTFoNEdONlBBdnU4SWRqZUVjZ3BKbnJyT1g3S1I0V1VEQTA1RzVqc0RoUE85Z3FvM3VsZ0M0bEFFaWxzNXBlTWM0SGVNRnVldHJwUFd4OTM1UFc3eVBlWllXbS9PYndvS0Nkclh6ODdoNzRJQzBnRXIxaWZVY3VUMmdtNTcveDRqQ0Q2REhDa1JmS2FybS9wQjl6QkNFUFc5ekZRZmtpKzVVVVQzQmdZS1dPWllsRFZDOGVPRzQwdjdBQy9SWXl4WUY2Z2d6MENrUFM5cjZpVGpnbVNIQ1dGVUx6dWcxQ296THhNUW81Z0MraW5yUlU4eW4waG1CWFBhNklhZTVRUGJDQWJydCsweFVVcmxpZUM5dEZHSnRhRUVWS2UxQ2dUQVE1SGo1ajdhai9FbWRXVEIwUlNaU2VGN0hLZWx1MGdKZ3RycXhSbXl4eVZpdWdSMjRYVGpnQWZKeU90TVZWQ2wrV016Y1lwWkZaNlNZVkgvSGJSbUJpdU9aMjh5WUxCZkdpdDZ3WDlZVUw4ZVVWdHdFRzF3b0I4U01kTUUzWGgyalhwamJxMVU2KzVRTDhxNmpsa1ZXQ3hMYVFnWkUyRmtuOTBiK1Z6aTIwRnlydkxsLzFkcElJZUE4Q0hncCIsIm1hYyI6IjNmNWRhYTJhMzJkOThhYzBiZjViYmNlOGE0MGRkNjg4OTVjNTQxMWU0OTkxYjAzMjI4YTdjNzE4NjI0YzQxYzIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+