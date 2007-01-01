В Калужской области 93 человека пострадали от укусов клещей

Такие данные зафиксированы за неделю, с 11 по 17 августа.

Среди пострадавших был 21 ребенок, сообщили в понедельник в региональном управлении Роспотребнадзора.

Больше всего случаев зарегистрировано в Калуге, Боровском, Людиновском, Козельском и Ульяновском районах. В Куйбышевском, Бабынинском, Медынском, Юхновском и Малоярославецком районах зафиксированы единичные случаи укусов.

За неделю в лаборатории исследовали 80 клещей, снятых с людей. У 11 из них выявили клещевой боррелиоз.