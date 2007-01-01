Афиша Обнинск
+13...+14 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калужской области 24,1% работников получают выше среднего по стране
Новость дня Общество

В Калужской области 24,1% работников получают выше среднего по стране

А в два раза больше среднего показателя зарабатывают всего 3,6 процента.
18.08, 11:46
2 1104
Фото сгенерировано нейросетью qwen
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В понедельник, 18 августа, центр экономических исследований «РИА Рейтинг», входящий в холдинг РИА «Новости», опубликовал результаты анализа зарплат в регионах России. Их он свел в рейтинг регионов по доле работников с высокой зарплатой.

Лидером стал Ямало-Ненецкий округ. В этом регионе 66,5% от всех работающих получают больше среднестатистической зарплаты по стране.

При этом доля тех, кто зарабатывает в два раза выше среднего, составляет 22,6%.

Калужская область в этом рейтинге находится на 34 месте. В нашем регионе всего 24,1% работающих получают больше среднестатистической российской зарплаты. И только 3,6% получают в два раза больше нее.

- Ситуация на рынке труда в 2024-2025 годах складывается для соискателей в целом благоприятно, - говорят составители исследования. - Кадровый дефицит поддерживает высокую конкуренцию между работодателями, стимулируя рост зарплат... В апреле 2025 года средняя зарплата составила уже 97,4 тысячи рублей, превысив уровень аналогичного периода прошлого года на 15,3% в номинальном выражении. При этом уровень безработицы в июне 2025 года находился на исторически низком уровне в 2,2%.

 

Лента настроения
26 оценили
8%
4%
8%
4%
4%
73%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 2 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImxSTUFETXB3NDN4cnN4WGVHODRNVGc9PSIsInZhbHVlIjoiaERzeG5nK3lNbGNhanFaeTlpZW1IdUp4WGlxYnZqS3ZjTTNkeG9oTGxZc0NkdE1sRk1vYmdXMTM1dWpadEkvbXlSSWpyY3ZuUXhNNFNGSUxuVTY3V295aHdxTjBtNllNd1dzbWtUMlQ0Y285eSs0T1lTeUg2MXNhT2ZaL0JHNlliNnlYTU0wNGRWUGpOdVUzUjJYaEs5Z0VUVnhNbk52b2VsWi9sL3FaeGlYY0FpVmh1QTdjRFJTV1hMT0srTlU4YmlaOVhCeFlRR1JUY1V2OE9lOGlLU0FQMytBcHhZM1R2NkpicCtRWk9pV2IveXp2REZXeTV5M1pCTXVyMk0wVDhWVDFHc05YTVZ6UG9YbmVocHBpT0hXSHhKS3lQV2FiWVc4cTRoaS92YU1YL2JUYThKazZXTzI0QStXTzF1SWtBMnB0cGxkM1lqQkdmbElrQUhYRjZ4STNXOFpnODdLdHlHYW9FOGZSTDc3ekMzaTJkRXdFUWgwSHpJaEgwZkJyZncxTUk3YkMvYyt3bnRCeEtiTEFUaklzNS8zeUpuSGc4TEd5dzJib2pGZXZRNDFXNGNkTVcrbFQ5U3pNbExoQyIsIm1hYyI6IjQzZDM3M2QyYzM0Y2Q3ODU4ZmY5NWI0NDM1Y2RjY2I1MzdkYzU3ZDEwMTg4NTEyMTFjZTNjMWFhYmE1YWI0YjciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InowczZ6QURJT3NZclpMai9NVlNzbXc9PSIsInZhbHVlIjoiak1vRmFFUUloVGJZV1hSblJ1VDZrYWg3WkxNNGZ4OExhcFM1L01GRXdDcVA4M1VmTGkyLy8rTFNLTW1xZndacndXZGdTVkc5ZlNBalNlK3g3RDF5THEvM1hONWZaRXNFSDBieGdCdFE5OE9wSmVTV2F4YjlkMGJCSkxMRHczNUhzSFhvUW1Pbmk3UUgvcDFDK2pEL2ExTzhFL1hLaGJlVTNiS25BSE1xd1FkYTNNanQwY0d4VVdVZ0NuZ2JsUmo1c2VyMU1SY1hGRmRwUE93TFFNMDlmNGpmYzZOWDl2cXMxN2VpSzJnRGkvQnRDSi9Sb3VGbjNyaG5yaWlpWlRZNkNQbFluSHhadDJ5ck00WjN0WkYrYmh2dEVmWUJHUVJFZmh1MmJudkRGaGFWUGppQjdZZlpBTDgvSDhSOExnd0ZnZW1nU2NlckNFUVhzUWtyMW9tNWo0YWU1QzBoaENyUEhrcVpwcFhSWkViTGxXbEkyVGVBSThjL0VIZ0U1RzIxQlhQbzdNU1dlU3laWmg1ZHlaaE1aWGNEeGQrT29uRWJpZzB5dkFxTzk1SGxYZUZNZVdBNDkyRXNnUG1vVEtZd3FuVlN6VTFmWnZGMWZWdXFjWWtyZE44OXprQ2VNOFVadytIeTMreFJ1RTF3TG5KTk13eGlzRnMrbTVYTnFEMWs5YXFaSklUMTdObkxKV2JtSXFQZytxZXU3Y1pXM1EvTXVRNW1IVXhjRHlFS285T1UvSlNPQld5bnVGcGpsSE4wM3QvZmlVRnBBUE9PdzRYVzMwb2hqMERaTURGZXFKNTFkSmpaSlRWWGVvM0M5R00yZWdJbkxnMEVmM0ZoUGhzVyIsIm1hYyI6IjM4MzJiY2FiYTBiYmYxZWE4OTZmNmUxYTVmZmJmNzZjMWJkMDI1NDk0YTM5ZDg4OGQ0ZThiNzZlOTI4MjY2NDgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+