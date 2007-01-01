В Калужской области 24,1% работников получают выше среднего по стране

А в два раза больше среднего показателя зарабатывают всего 3,6 процента.

Фото сгенерировано нейросетью qwen

В понедельник, 18 августа, центр экономических исследований «РИА Рейтинг», входящий в холдинг РИА «Новости», опубликовал результаты анализа зарплат в регионах России. Их он свел в рейтинг регионов по доле работников с высокой зарплатой.

Лидером стал Ямало-Ненецкий округ. В этом регионе 66,5% от всех работающих получают больше среднестатистической зарплаты по стране.

При этом доля тех, кто зарабатывает в два раза выше среднего, составляет 22,6%.

Калужская область в этом рейтинге находится на 34 месте. В нашем регионе всего 24,1% работающих получают больше среднестатистической российской зарплаты. И только 3,6% получают в два раза больше нее.

- Ситуация на рынке труда в 2024-2025 годах складывается для соискателей в целом благоприятно, - говорят составители исследования. - Кадровый дефицит поддерживает высокую конкуренцию между работодателями, стимулируя рост зарплат... В апреле 2025 года средняя зарплата составила уже 97,4 тысячи рублей, превысив уровень аналогичного периода прошлого года на 15,3% в номинальном выражении. При этом уровень безработицы в июне 2025 года находился на исторически низком уровне в 2,2%.