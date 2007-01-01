Афиша Обнинск
В Калуге на продажу выставили две квартиры по 35 миллионов каждая
Новость дня Общество

В Калуге на продажу выставили две квартиры за 35 миллионов

Есть в нашем городе и жилье подешевле – за 34 миллиона.
Сергей ПЕТРОВ
18.08, 11:11
0 295
Дизайнерскую мебель продавец готов оставить покупателю.
На портале частных объявлений «Авито» в Калуге появились в продаже две квартиры, стоимостью внушительные 35 миллионов каждая.

Одна из них – четырехкомнатка общим метражом 170 квадратных метров, расположена на улице Тульской.

- Эксклюзивноe прeдложение в caмoм центрe горoдa, в дoмe комфopт клаcсa, - пишет автор объявления. - Есть свoй личный подземный пaркинг, кaмеры видeо нaблюдeния, закpытaя теppитоpия, низкие коммунальныe платежи. Всe в шагoвoй дoступности: 45 школа, детский сад, остановка общественного транспорта, магазин, университет, церковь. 

В квартире три санузла. Хозяин готов оставить покупателю дизайнерскую мебель.

Следующее жилье за ту же цену расположено на улице Циолковского.

В трехкомнатной квартире метражом 83,2 метра вовсю идет ремонт. Собственник обещает, что он будет дизайнерским.

Обе квартиры можно приобрести в ипотеку.

В первом случае ежемесячный платеж составит 435 тысяч рублей, а во втором 420 тысяч.

К слову говоря, в Калуге имеются в продаже квартиры и за 34 миллиона рублей, и за 26 миллионов.

