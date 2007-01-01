Афиша Обнинск
Общество

Владислав Шапша посетил усадьбу в Барятино Тарусского района

Дарья Джуманова
18.08, 11:01
0 192
Долгое время имение принадлежало знатному княжескому роду Голицыных, но его расцвет связан с семьёй Горчаковых, которые обустроили усадьбу с особым изыском. Об этом губернатор рассказал в воскресенье, 18 августа.

В XIX веке здесь была построена величественная Успенская церковь в псевдоготическом стиле. Однако после революции храм пришёл в запустение. В последние годы его активно восстанавливают, возвращая былое величие.

- Храм, парк, школа. Здесь история на каждом шагу. Большой потенциал для развития туризма, - отметил Шапша.

